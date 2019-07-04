На лимане Одесской области массово гибнет рыба и креветки (фото)

Причина гибели – низкое содержание растворенного кислорода в воде, вызванное цветением водорослей.

В Одесской области на Хаджибейском лимане зафиксирован массовый мор рыбы и креветок.

Как сообщили УНИАН в Управлении государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области, 3 июля на Хаджибейском лимане, возле села Нерубайское Беляевского района, выявлен факт удушья водных биоресурсов.

«Участок водоема, на котором зафиксирована гибель водных биоресурсов – 300 метров. Плотность погибшей креветки на 1 кв. м в среднем составляет 500-700 особей, бычка – 2-3», – сообщили в управлении.

Как отмечается, на месте работала комиссия, в состав которой вошли сотрудники Одесского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции в Одесской области, Госпотребслужбы и пр.

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При визуальном обследовании специалисты установили, что вода имеет насыщенный зеленый цвет и неприятный специфический запах. Исследования показатели, что в ней низкий состав растворенного кислорода (4,6 мг О2/л).

«По предварительным выводам, причиной гибели водных биоресурсов стало малое содержание растворенного кислорода в результате цветения водорослей», - отметили в ведомстве.

Специалисты отобрали пробы воды для лабораторных исследований.

Кроме того, Одесский рыбоохранный патруль обратился к рыбопромышленной ассоциации, которая осуществляет рыбохозяйственную деятельность в режиме специального товарного рыбного хозяйства в данном водоеме, для устранения последствий мора.