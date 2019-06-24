Табу на стрижки и побольше воды: как помочь животным пережить жару (видео)

Также четвероногим любимцам следует обеспечить постоянную вентиляцию и защитить от прямых солнечных лучей.

При нынешней чрезмерно жаркой погоде трудно не только людям, но и животным. Поэтому нужно заботиться о них и не оставлять любимцев в закрытой машине.

Как выяснил ТСН.Тиждень, всего 10-15 минут в закрытой машине при сильной жаре и четвероногие друзья людей оказываются на грани жизни и смерти. При этом в среднем человек тратит на покупки 40 минут.

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«Если это животное преклонного возраста, либо котик или собачка со сплюснутой мордой, у них время уменьшается вдвое. Это нагрузки сердца и, как следствие, отек легких, отек мозга», - пояснил ветеринар Василий Алексеенко.

Чтобы помочь животным пережить жару, нужно наливать им воду в несколько тарелок, обеспечить постоянную вентиляцию и плотно закрывать окно шторами, чтобы прямые солнечные лучи задерживались и не нагревали квартиру слишком сильно.

Нужно забыть и о животных стрижках: стричь кошек и собак нельзя, ведь они не умеют потеть – полушубок является их естественной терморегуляцией, подшерсток создает воздушную подушку, тогда как голая кожа не способна сопротивляться солнцу.

Основные признаки перегрева животного на солнце - слюнотечение, частое дыхание и открытый рот с высунутым язычком, а также горячие уши. По словам Василия Алексеенко, в случае выявления таких признаков понадобится вода, миска и полотенце – положить влажное полотенце на область шеи, пока животное не начнет дышать свободнее.

Не следует забывать также и о бездомных животных.