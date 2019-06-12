Экологи выступили против пиара на экологических проблемах

По мнению подписантов обращения, которое было обнародовано 10 июня на сайте Ассоциации, сейчас в Украину пришел мировой тренд использования экологии в коммерческих и политических целях.

Ассоциация профессиональных экологов Украины выступила с острым заявлением о недопустимости использования экологических проблем для политического пиара и давления на бизнес. Подобные тенденции могут только убить экономику, но никоим образом не улучшат состояние окружающей среды.

Об этом в комментарии Obozrevatel заявила президент Ассоциации профессиональных экологов Украины Людмила Цыганок.

"Мы констатируем, что экология стала часто использоваться с целью манипуляций. И наша главная наша цель – побуждать к тому, чтобы все вместе мы подумали, к чему мы стремимся. Либо мы стремимся к чистой окружающей среде, к выполнению Украиной всех природоохранных обязательств перед европейским сообществом - либо мы стремимся использовать экологию как инструмент давления на бизнес", - отметила Цыганок.

По мнению подписантов обращения, которое было обнародовано 10 июня на сайте Ассоциации, сейчас в Украину пришел мировой тренд использования экологии в коммерческих и политических целях.

"Циничное использование данной темы, наравне со снижением тарифов и борьбой с коррупцией - уже рутинное настоящее, которое мы наблюдаем в СМИ, и является манипулятивной предвыборной технологией... Обращаемся ко всем СМИ, ко всем партнерам, экологическим активистам: не позволяйте формировать недостоверную информационную повестку дня для общества, этим вы не только дискредитируете самих себя, мы теряем шанс на чистое и безопасное будущее", - сказано в заявлении.

По мнению Цыганок, продолжение манипуляций на экологических проблемах никоим образом не будет способствовать их решению, а только навредит.

Сейчас в Ассоциации приглашают всех желающих представителей профессионального экологической среды приобщиться к подписанию совместного заявления с требованием прекратить манипуляции на экологических темах. Людмила Цыганок надеется, что их поддержат более 7 тыс. 200 профессиональных экологов из бизнеса, с которыми сотрудничает Ассоциация. Часть профильных ассоциаций уже высказались о готовности подписать обращение, заявила Цыганок.

Как сообщалось ранее, согласно результатам опроса Obozrevatel, украинцы все еще доверяют тем, кто поднимает экологические вопросы – и не усматривают в этом циничных предвыборных манипуляций.