Экологи объявили результаты последних исследований воды в реке Рось (видео)

Существенного загрязнения в реке не обнаружили, и использовать воду не советуют.

В Государственной экологической инспекции объявили последние результаты исследований проб, отобранных в реке Рось.

Существенного загрязнения не обнаружили, и использовать воду не советуют, говорится в сюжете ТСН.

Содержание вредных веществ, говорят экологи, в пределах нормы, и все равно просят воздержаться от купания, вылова рыбы и выгула на берегу скотины.

Анализы из реки и пруда в Збаржевке, где и произошел инцидент, отбирают ежедневно. Пробы, кроме прочего, отправили в специализированных лабораторий других городов.

"По результатам исследований концентрации вредных веществ не установлено. Мы отобрали анализы и направили их в Харьков. Будем ждать. Опасности для водозабора нет", - отметил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Винницкой области Игорь Осадчук.

Как сообщал УНИАН, утром 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попал в пруд и далее - в реку Рось.

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Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки. По информации Национальной полиции, загрязнение водоема произошло из-за попадания гербицидов, похищенных из фермерских хозяйств Казятинского и Липовецкого районов Винницкой области.

По факту загрязнения притока реки Рось следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. По фактам краж гербицидов открыты уголовные производства по ч. 3 и ч. 5 ст.185 УК Украины (кража).

9 июня в 23.00 была приостановлена работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.

10 июня директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий заявил, что для жителей территорий в бассейне реки Рось, по предварительной информации, в настоящее время не существует никакой опасности.