Для жителей территорий в бассейне реки Рось опасности нет - специалист

До определения окончательных результатов лабораторных анализов власти Белой Церкви решили не возобновлять централизованную подачу питьевой воды.

Для жителей территорий в бассейне реки Рось, по предварительной информации, в настоящее время не существует никакой опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий.

"Вчера в 22.00 уже определили 11 химических веществ, попавших в водную среду реки Рось. Из общего количества, а попало 860 литров инсектицидов, это средства защиты растений, а также стимуляторы роста, общее количество токсичных веществ было 153,8 кг", - сообщил он.

Далее, по его словам, до самой реки Рось могло дойти "максимум, около 10 литров веществ".

"До Белоцерковского водозабора находятся еще три водохранилища, и четвертое уже - Белоцерковское водохранилище ... Таким образом, после того, как 10 кг (литров) опасных веществ попало в водную среду, за счет простого разбавления ... Общая концентрация (опасных веществ - УНИАН) может быть одна миллионная часть. Возможно, одна миллиардная часть", - сказал Осадчий.

Он отметил, что, "по нашим расчетам, опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует".

"Мы предварительно сейчас можем сказать, что в настоящее время не существует абсолютно никакой опасности для жителей (территорий), которые расположены в бассейне реки Рось. Для тех, кто, возможно, не знал, что случилось, и потреблял воду или, может, будет потреблять воду, кормить и поить скот, в настоящее время опасности, на мой взгляд, не существует", - отметил Осадчий.

В свою очередь, заместитель директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты, начальник Управления защиты населения и территорий Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Лещенко сообщил, что речь идет об инсектициде "Нурали В" - органическом веществе третьего класса опасности.

Он напомнил, что до выяснения окончательных результатов лабораторных анализов власти Белой Церкви приняли решение о прекращении централизованной подачи питьевой воды городу.

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"На данный момент проведено в городе Белая Церковь повторное заседание сегодня утром, а также проведено повторное заседание Киевской областной государственной администрации, где принято решение о продлении прекращения подачи питьевого водоснабжения в городе Белая Церковь", - отметил Лещенко.

Вместе с тем, по его словам, по предварительным результатам анализов, превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воде, которая подается и рабирается из реки Рось для питьевого водоснабжения, не обнаружено.

Как сказал Лещенко, для более детального анализа сегодня эти пробы были переданы в государственное предприятие "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И.Медведя Министерства здравоохранения Украины". По словам представителя ГСЧС, предварительные результаты будут обнародованы около 17.00.

"Визуальная информация ... показывает, что никакой массовой гибели флоры и фауны на реке Рось не наблюдается", - добавил Лещенко.

Как сообщал УНИАН, утром 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попал в пруд и далее - в реку Рось.

Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

По информации Национальной полиции, загрязнение водоема произошло из-за попадания гербицидов, похищенных из фермерских хозяйств Казятинского и Липовецкого районов Винницкой области.

По факту загрязнения притока реки Рось следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. По фактам краж гербицидов открыты уголовные производства по ч. 3 и ч. 5 ст.185 УК Украины (кража).

9 июня в 23.00 была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань.