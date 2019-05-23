В Барселоне запретили разводить животных, если их малышей не будут выпускать в дикую природу (видео)
19:09, 23 мая 2019Экология
103 0
Сотрудники зоопарка считают, что от таких правил вреда будет значительно больше, чем пользы.
Иллюстрация \ REUTERS
В Барселоне запретили разводить животных, если их малышей впоследствии не будут выпускать в дикую природу.
Читайте такжеВ зоопарке Харькова проснулись медведи (фото, видео)
В зоопарке Барселоны - по требованию защитников животных - ввели новые правила. Каких именно детенышей и скольких отправлять на свободу, будет решать специальный комитет.
Сотрудники зверинца считают, что от таких правил вреда будет значительно больше, чем пользы, ведь рожденным и вскормленным в неволе животным будет трудно приспособиться к жестким условиям выживания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter