В Барселоне запретили разводить животных, если их малышей не будут выпускать в дикую природу (видео)

Сотрудники зоопарка считают, что от таких правил вреда будет значительно больше, чем пользы.

В Барселоне запретили разводить животных, если их малышей впоследствии не будут выпускать в дикую природу.

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В зоопарке Барселоны - по требованию защитников животных - ввели новые правила. Каких именно детенышей и скольких отправлять на свободу, будет решать специальный комитет.

Сотрудники зверинца считают, что от таких правил вреда будет значительно больше, чем пользы, ведь рожденным и вскормленным в неволе животным будет трудно приспособиться к жестким условиям выживания.