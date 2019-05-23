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В Барселоне запретили разводить животных, если их малышей не будут выпускать в дикую природу (видео)

19:09, 23 мая 2019
Экология
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Иллюстрация \ REUTERS

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В зоопарке Барселоны - по требованию защитников животных - ввели новые правила. Каких именно детенышей и скольких отправлять на свободу, будет решать специальный комитет.

Сотрудники зверинца считают, что от таких правил вреда будет значительно больше, чем пользы, ведь рожденным и вскормленным в неволе животным будет трудно приспособиться к жестким условиям выживания.

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Теги: #животные#Барселона