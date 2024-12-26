Экстрасенс Атос Саломе, которого часто называют "живым Нострадамусом", раскрыл свои предсказания на 2025 год, пишет Daily Star.
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"Они обещают встряхнуть мировое восприятие науки, технологий и духовности", - говорится в публикации.
7 пророчеств "живого Нострадамуса" на 2025 год
Вот что предсказывает Атос Саломе:
Генетически модифицированные люди. Атос пророчит, что 2025 год станет годом, когда тайные генетические эксперименты выйдут на свет, разоблачая генетически модифицированных людей. По его словам, используя такие технологии, как CRISPR и клонирование, ученые в правительствах и корпорациях тихо создают "совершенных" людей - более умных, сильных и устойчивых к болезням. Саломе предполагает, что первые случаи появятся в азиатских странах,
Искусственный интеллект выйдет из-под контроля. По словам Саломе, искусственный интеллект (ИИ) достигнет точки невозврата к 2025 году. Глобальный инцидент может раскрыть автономность этих технологий, которые в некоторых случаях уже развили зачатки самосознания.
Контакт с внеземной жизнью. По словам Атоса, 2025 год станет моментом, когда власти начнут официально заявлять о существовании инопланетян, предоставляя доказательства микробной жизни на Марсе или других более сложных цивилизациях.
Духовная революция. "Живой Нострадамус" предсказывает, что в 2025 году все религии, а также философские системы, окажутся в беспрецедентном положении, чтобы справиться с этим новым состоянием.
Кризис искусственной энергии. Еще одни предсказанием "пророка" является то, что глобальный энергетический кризис будет использоваться как средство контроля к 2025 году.
Контроль населения с помощью подкожных чипов. Саломе предупреждает, что технологии подкожного мониторинга, такие как имплантируемые чипы, станут обычным явлением, маскируясь под достижения в области здравоохранения и безопасности.
Искусственные климатические катастрофы. Атос предсказывает, что геоинженерия вызовет беспрецедентные климатические катастрофы, такие как ураганы и засухи в неожиданных местах.
Разоблачение секретных военных операций. Подземные базы и технологии, такие как гравитационное движение, наконец-то будут раскрыты. Саломе предсказывает, что утечки об этих секретных военных операциях выявят истинные масштабы глобальной власти.
Напомним, бразильский "пророк" Саломе утверждал, что предсказал Covid-19, смерть королевы и вторжение России в Украину.
Ранее УНИАН писал, что Нострадамус предсказал, закакончится ли война в Украине в 2025 году.
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