'Живой Нострадамус' дал жуткие пророчества на 2025 год: один из прогнозов сбылся

Атос утверждает, что во второй половине 2025 года мир столкнется с новыми испытаниями, которые изменят экономику и технологии.

Атос Саломе, бразильский экстрасенс, которого называют "живым Нострадамусом" известный своими прогнозами, в очередной раз привлек внимание после того, как его предсказание о лесных пожарах в Калифорнии сбылось, пишет The Daily Star.

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Катастрофа в Лос-Анджелесе

В январе 2025 года Лос-Анджелес переживает масштабные лесные пожары, которые охватили тысячи гектаров земли, уничтожили дома и заставили тысячи людей эвакуироваться. По словам Атоса, эти события лишь начало ряда климатических катастроф, вызванных изменением климата. Он отметил, что эти пожары были "неконтролируемыми", а подобные катастрофы могут становиться все более частыми.

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Предыдущие прогнозы Атоса

Самопровозглашенный пророк ранее заявлял, что предсказал:

пандемию Covid-19,

смерть королевы Елизаветы II,

вторжение России в Украину.

Его точность во многих прогнозах сделала его фигурой, которая вызывает и восхищение, и сомнения.

Ужасное предупреждение на 2025 год

Атос утверждает, что во второй половине 2025 года мир столкнется с новыми испытаниями, которые изменят экономику и технологии. Он намекает на:

- резкие экономические изменения: возможные кризисы, связанные с изменениями в финансовых системах;

- прорывы в технологиях: события, которые радикально повлияют на жизнь людей;

- дальнейшее ухудшение климатической ситуации: более частые природные катастрофы, которые будут служить предупреждением человечеству.

Атос назвал эти пожары "сигналом тревоги" для мирового сообщества о необходимости реагировать на изменение климата.

Несмотря на популярность Атоса Саломе, его пророчества вызывают полемику. Скептики отмечают, что его предсказания часто являются общими и многозначительными, что позволяет трактовать их по-разному.

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