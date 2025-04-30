Атос Саломе заявил, что недавний блэкаут в Европе - это только начало.

Ясновидящий Атос Саломе, предсказавший "три дня тьмы" из-за технологического блэкаута в 2024 году, сделал ещё одно пугающее пророчество на этот год.

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38-летний "Живой Нострадамус" из Бразилии ранее уже предсказывал многое, включая пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы II и даже недавний энергетический коллапс в Испании, Франции и Португалии. И именно последнее событие, по его словам, имеет "продолжение", пишет Daily Mail.

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Ранее упомянутые страны пережили масштабные отключения электроэнергии, погрузившие миллионы людей в темноту и вызвавшие хаос в крупных европейских городах. "Живой Нострадамус" предсказывает, что этот блэкаут был лишь "репетицией", и миру следует готовиться к большему.

Он предупредил, что сбои произошли не из-за единичной технической ошибки, а в результате "молчаливой кибервойны" — это лишь первая фаза в "серии скрытых глобальных коллапсов".

"Мы больше не имеем дело только с физическим оружием. Новая битва разворачивается за оптоволоконные кабели, спутники и системы, поддерживающие современную жизнь", — предупреждает провидец. Саломе утверждает, что следующие отключения могут произойти в Северной Америке — с июня по август, в Восточной Азии — в частности, в Японии и Южной Корее — в октябре, а также в Латинской Америке, в финансовых центрах вроде Сан-Паулу и Мехико, до конца 2025 года.

Он пояснил: "Эти события не будут происходить одновременно, а будут стратегически распределены во времени, чтобы проверить устойчивость обществ перед более масштабными действиями".

Саломе уточнил, что его предсказание "трёх дней тьмы" не означало буквальную физическую темноту. "Это будет тьма информации и коммуникации. Спутники отключатся, интернет рухнет, линии связи будут перерезаны. Люди не будут знать, что происходит вокруг них", — подчеркивает он.

В прошлом году он уже рассказывал о технологии ЭМИ (электромагнитного импульса), разрабатываемой такими странами, как Китай, Россия, а также частными компаниями из Кремниевой долины. Эта технология способна совершать электронные атаки, которіе могут отключить центральные банки, обрушить фондовые биржи и стереть банковские счета.

"Деньги исчезнут за одну ночь для миллиардов людей", — предупредил он.

По его словам, первая волна таких атак может ощущаться уже в сентябре 2025 года, когда произойдёт масштабный сбой в системах моментальных платежей в Европе и США, вызвавший финансовую панику.

Наиболее уязвимыми он называет такие регионы, как Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк, Токио и Тель-Авив. Более безопасные районы — внутренние регионы Испании, Португалии, части Бразилии, Новая Зеландия и отдельные районы Канады. Поэтому он советует держаться подальше от крупных городов с октября 2025 по март 2026 года. Ведь нестабильность будет нарастать и станет непредсказуемой. Тем более, что этот период совпадает с пиком солнечной активности — так называемым "Солнечным максимумом" — что может усилить уже предсказанные сбои в электричестве и технологиях.

По его словам, в ближайшем будущем людям потребуются быстрая адаптация, эмоциональный интеллект и базовые навыки выживания. Он подчёркивает необходимость иметь альтернативные источники энергии и связи, поддерживать минимальные запасы еды и воды, а также развивать местные сети взаимопомощи.

Ранее УНИАН сообщал, что "Живой Нострадамус" ранее делал предсказание, в котором фигурирует жена принца Гарри.

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