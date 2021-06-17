В рекламе Национального университета водного хозяйства и природопользования использовали формулу спирта.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Возле формулы разместили надпись "Химия - это никогда не скучно".
Объявление на билборде подняло шквал обсуждения в соцсетях. Некоторые жители Ривне возмутились таким обращением к абитуриентам и обвинили вуз в пропаганде алкоголя.
Читайте такжеВ Японии создали съедобные маски (фото)Другие же пользователи назвали рекламу креативной.
По их мнению, она привлекает внимание, поэтому выполняет свою функцию.
На обсуждение отреагировали и в самом университете - в вузе довольны, что о нем теперь много говорят. Они уверяют, что не пропагандировали употребление спиртных напитков.
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