Мнения пользователей сети разделились.

В рекламе Национального университета водного хозяйства и природопользования использовали формулу спирта.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Возле формулы разместили надпись "Химия - это никогда не скучно".

Объявление на билборде подняло шквал обсуждения в соцсетях. Некоторые жители Ривне возмутились таким обращением к абитуриентам и обвинили вуз в пропаганде алкоголя.

Читайте такжеВ Японии создали съедобные маски (фото)Другие же пользователи назвали рекламу креативной.

По их мнению, она привлекает внимание, поэтому выполняет свою функцию.

На обсуждение отреагировали и в самом университете - в вузе довольны, что о нем теперь много говорят. Они уверяют, что не пропагандировали употребление спиртных напитков.

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Автор: Людмила Жерновская