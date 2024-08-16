Оказалось, что письмо отправлено с тренировочной базы ВМС США.

Жительница Флориды Сюзанна Фламент-Смит после тропического шторма "Дебби" нашла в горе выброшенного на берег мусора послание в бутылке, которое, возможно, датируется 1945 годом, пишет The Washington Post.

По ее словам, когда она вместе с семьей открыла бутылку, то нашла в ней тонкий лист бумаги с указанной на нем датой "4 марта 1945 года" и адресованный "Ли".

"Бланк был с тренировочной базы ВМС США в Вирджиния-Бич, которая была основана в 1942 году и действует до сих пор", - говорится в публикации. Видео дня

Отмечается, что большую часть письма трудно прочитать - предположительно из-за воздействия солнечных лучей, - но Фламент-Смит смогла расшифровать достаточно, чтобы догадаться, что переписка велась между друзьями.

Фламент-Смит разместил фотографию записки в Facebook, надеясь найти семьи автора письма и предполагаемого получателя.

"Я никогда не ожидала столкнуться с чем-то подобным", - призналась она.

Напомним, ранее УНАИН писал, как женщина из Квебека Труди Шэттлер, прогуливаясь по пляжу возле своего коттеджа, обнаружила послание в бутылке, которую 34 года назад бросил в море мужчина из Ньюфаундленда.

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