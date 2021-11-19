Бутылку с письмом бросили в океан шесть лет назад.

Семья из Португалии нашла послание в бутылке, которое отправила пара канадцев из США шесть лет назад.

Об этом пишет CBC.

"Нас охватили эмоции. Мы были счастливы, и у нас навернулись слезы на глаза. Это было невероятно", – рассказала отправившая вместе с мужем послание канадка после того, как его нашли.

Отмечается, как в феврале 2015 года Бриджитт Дорксен и ее муж Уоррен из канадского города Моррис отдыхали в американском городе Майами и решили бросить в океан письмо в бутылке.

Читайте такжеПрезидент Туркменистана с золотой лопатой оставил золотое послание потомкам (видео)В тексте записки пара попросила нашедшего послание связаться с ними. К посланию они приложили визитную карточку и два доллара США.

Примечательно, что за шесть лет бутылка преодолела Атлантический океан и оказалась на побережье острова Порту-Санту в Португалии. Там ее нашли Лиза Дзирзак-Виейра и ее муж Марко во время прогулки по пляжу с дочерью и собакой.

"Все в жизни происходит не случайно. Может быть, однажды мы встретим их, и они станут нашими лучшими друзьями", – отметила Лиза.

Ранее сообщалось, как британец гулял с собакой и нашел послание в бутылке 82-летней давности.

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Автор: Катерина Шварц