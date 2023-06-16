В расщелине скалы была бутылка с посланием внутри. Оно было датировано 29 мая 1989 года.

Женщина из Квебека Труди Шэттлер, прогуливаясь по пляжу возле своего коттеджа, обнаружила послание в бутылке, которую 34 года назад бросил в море мужчина из Ньюфаундленда.

Она рассказала, что гуляла со свекровью по пляжу недалеко от своего коттеджа в Пагуачиу, когда нашла на камнях бутылку с запиской, датированной 29 мая 1989 года — за 34 года и одну неделю до того дня, когда она нашла это, сообщает SaltWire.

Шэттлер сказала, что в бутылку попало немного воды, поэтому послание было повреждено. Она смогла разобрать только несколько букв имени автора.

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Шэттлер разместила фотографии своей находки в Facebook, где ими поделились почти 200 раз, прежде чем они попали в поле зрения человека из Порт-о-Шуа Рика Хэмлина.

"Как только я это увидел, я сразу понял, что написано, и сказал: "Это папа", — сказал Хэмлин.

Он заявил, что его отец Гилберт был хорошо известен тем, что во время рыбалки запускал послания в бутылках — всегда написанные на обратной стороне сигаретных пачек — в воду. Гилберт Хэмлин умер два года назад в возрасте 72 лет.

Хэмлин сказал, что эта бутылка - первая найденная, о которой ему известно. Шэттлер сказала, что отправит бутылку Рику, который планирует поставить ее на могилу своего отца.

"Боже мой, разве он не хотел бы сказать, что кто-то наконец-то нашел мое послание после всех этих лет", — сказал Рик.

Неожиданная находка мужчины, искавшего сына

Ранее житель Новой Шотландии, который почти каждый день в течение почти трех лет ищет своего пропавшего сына, наткнулся на письмо в бутылке, написанное 11-летним мальчиком около четырех десятилетий назад.

В письме говорилось: "Меня зовут Грег Брайтман. Мне 11 лет. Не могли бы вы отправить письмо обратно, если найдете его?". В записке также были указаны адрес и номер.

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