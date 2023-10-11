Одна мелочь может испортить свадьбу, тогда как другая - наоборот спасти ее.

Порой даже обычный будильник может стать причиной для развода, ведь определенные вещи одному человеку могут казаться жизненно важными, тогда как другой увидит в этом третьестепенную мелочь, не стоящую внимания. Поэтому важно уважать взгляды партнера независимо от того, насколько мелочными кажутся его убеждения.

Это мнение хорошо иллюстрирует видео в TikTok, которое приобрело вирусную популярность. В коротком ролике снят момент, как жених "спасает" день свадьбы для себя и будущей жены. С тех пор как оно появилось в сети, его уже просмотрело более 1,2 миллиона пользователей.

Тикток-блогер Мэдди Хендерсон рассказала в посте, что забыла покрасить ногти на ногах перед своим большим днем – свадьбой. И для девушки это была действительно почти трагедия. К счастью, ее будущий муж сумел спасти ситуацию, раздобыв лак для ногтей у мамы невесты.

"Когда наступает день вашей свадьбы, и вы забываете накрасить пальцы ног, ваш жених сразу спрашивает вашу маму, где лак для ногтей. Он понятия не имел, [как красить ногти], но сделал это великолепно", — написала Хендерсон под видео, на котором жених красит ногти на ногах будущей жены.

С тех пор, как 7 сентября девушка опубликовала ролик на платформе TikTok, его лайкнули более 64 000 пользователей. В комментариях люди отмечают, что подобное внимание к мелочам, которые важны для вашего партнера, является залогом счастливого брака.

"Когда они действительно любят вас, они сделают все, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Вы не заслуживаете ничего меньшего", - написал один пользователь.

"Я испытываю огромную радость, когда вижу это", — поделился мнением другой TikToker.

Другие истории о свадебных хлопотах

Как писал УНИАН, одна пара устроила торжественную помолвку, но праздник превратился в кошмар после шокирующего признания будущей свекрови. По словам невесты, вместо того, чтобы радоваться браку сына, свекровь рассказала, как она расстроена.

Также мы рассказывали, что девушка в истерике и слезах сбежала со своей же свадьбы. Все произошло из-за унизительного "подарка", который для нее подготовили родители.

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