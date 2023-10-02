Родители любимого человека могут стать серьезной проблемой в отношениях.

Считается, что свадьба - один из самых счастливых дней в жизни человека. Поскольку это действительно важное событие, многие пары растягивают празднование на несколько этапов с торжественными помолвками, девичниками и так далее.

Но когда одна пара устроила торжественную помолвку, праздник превратился в кошмар после шокирующего признания будущей свекрови. Как рассказала на Reddit 23-летняя невеста, вместо того, чтобы радоваться браку сына, свекровь рассказала, как она расстроена.

"Она начала плакать и говорить, что он ее покидает и она больше не его "№1". Я неловко стояла, не зная, что делать. Это очень расстроило моего жениха, и мы не пошли гулять с друзьями, а пошли прямо домой", – рассказала девушка.

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Когда же они встретились на следующий день, свекровь начала утверждать, что это была шутка, которую все просто неверно восприняли. Однако на этом история не кончилась.

Когда молодожены выбрали место для свадебной церемонии, свекровь устроила сыну "молчаливый бойкот на несколько дней". Позже она утверждала, что недовольна планами пары пригласить 60 гостей – якобы она хотела, чтобы это был тихий семейный праздник. Кроме того, свекровь признала, что считает молодоженов слишком молодыми (23 и 24 года), чтобы жениться.

"Я не хочу вмешиваться в его семейную динамику, но мне немного больно. Моя семья совершенно не соглашается с ней и считает, что мы должны делать то, что лучше для нас", – написала девушка на форуме.

В разделе комментариев многие согласились с тем, что ее жених должен установить границы того, что дозволено в отношениях с его матерью, иначе это останется проблемой в будущем.

Другой комментатор заметил, что эта ситуация свидетельствует о том, как ее жених и его мать будут вести себя в будущем, и один человек сказал: "Обратите внимание на то, как ваш жених справится с этой ситуацией. Если он позволит ей растоптать все решения, которые должны быть только между вами двумя, и не поставит ее на место, тогда вы получите предварительный обзор того, что вас ждет на протяжении всего брака. Представьте, какой навязчивой она будет, если у вас будут дети".

Другие истории о проблемной свадьбе

Как рассказывал УНИАН, невеста не пригласила на свадьбу парня своей сестры, с которым та встречается 8 лет. А все из-за того, что 10 лет назад нынешняя невеста два месяца встречалась с этим парнем. И хоть те отношения не были серьезными, теперь она не хочет видеть его на собственной свадьбе даже в качестве парня сестры.

Также мы рассказывали, что мужчина разозлился и отменил собственную свадьбу из-за поступка невестки. По его словам, женщина тайком пыталась сбрить ему бороду, пока он спал. Мужчина восемь лет отращивал волосы на лице и чувствовал, что его личное пространство было нарушено.

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