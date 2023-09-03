Между ними накопилось так много обид, что простой будильник превратился в "катализатор бомбы".

36-летний мужчина и 31-летняя женщина решили разводиться спустя три месяца после свадьбы. Поводом для грандиозного скандала стал обычный будильник, который четыре раза прозвенел в их спальне утром.

Историей об этом женщина поделилась на Reddit. Она рассказала, что до свадьбы встречалась с мужчиной около пяти лет. Все было хорошо, но ради любимого она решилась на переезд в Техас из Калифорнии. Это далось ей непросто, из-за жизни в другом штате женщина начала злиться и нередко понимала, что могла совершить ошибку.

Она не скрывала своего разочарования, но старалась не "пилить" мужа, так как он не мог переехать из-за работы. Однако порой женщина все же срывалась на супруга, ведь ей было обидно. А недавно уровень напряжения вырос до предела.

Видео дня

"Бывают дни, когда я просто вне себя от ярости. Этим утром привычка моего мужа четыре раза переключать будильник меня разбудила. Ситуация дошла до того, что мой муж воскликнул: "Хорошо, тогда уходи! Мне надоело, что ты притворяешься, что хочешь быть здесь, ты никогда не хотела быть здесь. Так что просто иди. Не возвращайся после Дня Благодарения!". На что я неразумно ответила: "Тогда, я думаю, вам следует найти адвоката по разводам, потому что жизнь на расстоянии - это не брак". И с тех пор мы не сказали друг другу ни слова", - призналась женщина.

Она не знает, как поступить. По мнению женщины, развод из-за будильника - не лучшее решение проблемы. Поэтому она признает, что попросту затаила обиду на мужа и сорвалась из-за мелочи.

Мнение сети

Комментаторы советуют женщине не торопиться с разводом, а попытаться решить проблему откровенным диалогом. Также пользователи пишут:

"Ваши проблемы усугубляются, вы не понимаете друг друга. Наверняка были какие-то "звоночки" и до того, как вы вышли из себя из-за будильника? Сходите на консультацию по вопросам брака, чтобы разобраться во всех этих вопросах"

"Никогда не упоминайте о разводе, если вы действительно не хотите довести его до конца. Очень плохо так угрожать своему супругу. Подождите, пока все остынет, и попытайтесь поговорить"

"Вы хотите остаться в браке? А он? Если да, то извинитесь и скажите, что хотите быть с ним, и спросите, можете ли вы найти условия жизни, подходящие для вас обоих".

Напомним, ранее на Reddit появился "крик души" от женщины, которая узнала о вранье своего мужа и это разрушило ее жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: