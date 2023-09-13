Все гости смеялись над девушкой, пока она плакала.

26-летняя девушка рассказала на Reddit о том, что она в истерике и слезах убежала со своей же свадьбы. Все произошла из-за унизительного "подарка", который для нее подготовили родители.

"Это была настоящая катастрофа. В моей стране принято показывать на свадьбах милые видео. Обычно в этих видеороликах вы видите свои фотографии из прошлого. Дело в том, что я очень неуверена в себе. Когда я была подростком, я была ужасной и толстой, поэтому в школе надо мной издевались", - призналась девушка.

Сейчас она похудела, но все равно не может забыть о своем ужасном периоде. При этом избранник девушки всегда ее поддерживает, делает комплименты и не дает усомниться в своей красоте. Однако она стыдится своих старых фото и неоднократно говорила об этом своей семье.

Видео дня

Несколько лет назад девушка была на свадьбе у друзей вместе со своими родственниками. Там для жениха показывали шуточное видео с его неудачными снимками. Девушка сразу же сказала родителям, что для нее такое видео делать не нужно.

"Отец сказал мне, что я веду себя неразумно, что я не должна быть единственной, кто веселится на свадьбе, это должны делать все. Я пыталась возразить, говоря, что это будет моя свадьба, и да, я должна веселиться больше всех, но этот спор был быстро прекращен. Месяц назад, перед свадьбой, я напомнила всей своей семье, что не потерплю видео с ужасными фотографиями. Мои родители обещали, что не будут показывать эти снимки", - отметила девушка.

Однако семья ее обманула. На свадьбе девушки показали видео с ее самыми ужасными фото. Она была в ужасе и не могла сдерживать слезы. При этом все вокруг смеялись, лишь жених пытался утешить свою любимую.

"На видео появлялись мои ужасные фотографии, снимки, на которых я ем много нездоровой пищи, корчу странные рожицы или просто мои фотографии, которые я никогда никому не покажу. Снимки моего мужа в молодости были довольно милыми и невинными, и над ними никто не смеялся. Но мои были унизительными и отвратительными во всех отношениях. Все начали смеяться. Это было похоже на возрождение травмы, полученной в подростковом возрасте, и люди смеялись надо мной, поэтому я сразу же начала плакать.... Последней каплей для меня было то, что мама сказала: "Ну, мы все так счастливы быть здесь. Мы никогда не думали, что мисс Пигги (хрюшка) выйдет замуж, мы все думали, что она останется одна, живя в дешевом съемном доме со всеми своими 4 вонючими котами!". Как только я услышала это, я выбежала из здания, где мы проводили вечеринку. Мой муж последовал за мной и обнял меня, пока я безостановочно плакала и кричала. Я никогда раньше не чувствовала такого неуважения, и я не ожидала, что моя семья проявит ко мне неуважение", - рассказала девушка.

После этого на улицу вышли родственники. Они принялись ругать невесту за то, что она якобы испортила всем праздник. Но избранник девушки быстро защитил ее от нападок и прогнал всех.

"Я вернулась домой с мужем через три часа после того, как произошла вся эта ссора, и проплакала всю ночь. Завтра мы собираемся отправиться в свадебное путешествие, но с тех пор у меня полный хаос. Они не извинились, и я не думаю, что они собираются это делать. Что мне теперь делать?" - спросила девушка.

Реакция сети

В комментариях пользователи поддержали девушку. Они пишут:

"Иногда нам приходится признать, что близкие люди — эгоистичные/нарциссические куски д*рьма"

"Я думаю, вам следует отдохнуть от них, снизить контакт или вообще не контактировать. Они издеваются над вами, им не нужна ваша поддержка, и они вам не нужны!"

"Забудь о них, у тебя есть муж, который тебя понимает".

Напомним, ранее стало известно, что женщина развелась с мужем из-за прозвища, которое он дал ей в СМС друзьям.

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