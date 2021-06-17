Благодаря тщательно продуманному плану мести новость о девушках облетела многие СМИ.

Две американки - инженер Кристен Бишоп и менеджер по продажам Софи Миллер - узнали, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Они эффектно отомстили ему за обман.

Девушки бросили общего возлюбленного в аэропорту Стамбула, а сами провели вместе отпуск в Турции. Об этом сообщает Fox News.

Читайте такжеМужчина переспал с девушкой и оставил письмо ее парню под сиденьем унитазаКристен Бишоп начала встречаться с Адамом в августе 2020 года. Отношения у пары были серьезными, они запланировали совместный отпуск в Турции. Но за пару дней до поездки девушка получила голосовое сообщение от Софи Миллер. Последняя рассказала, что тоже встречается с Адамом.

После того как выяснилось, что все рассказанное Миллер - правда, девушки сплотились и разработали план мести.

Они решили разоблачить изменника в Стамбуле (вылетели туда разными рейсами), где Адам и Кристен планировали провести романтические выходные.

Когда самолет приземлился в Турции, в аэропорту к Адаму и Кристен подошла Софи, они показали изменщику фотодоказательства его предательства. Девушки бросили обманщика в зале прилета, а сами отправились на отдых вместе.

По словам Бишоп, они прекрасно провели время с Софи и сразу же нашли общий язык, несмотря на такие обстоятельства знакомства. Теперь они регулярно общаются и, по сути, стали настоящими подругами.

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Автор: Ольга Робейко