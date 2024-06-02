В современном мире до сих пор есть запрещенные для женщин профессии, а относительно недавно были такие и в Украине.

Казалось бы, женщине в современном мире не нужно никому объяснять и доказывать, почему она хочет работать водолазом или сталеваром, а не учительницей. Однако, как оказалось, такая история работает не всегда, и в некоторых странах до сих пор есть рабочие места, где женщинам не рады. Рассказываем, какие профессии, запрещенные для женщин, существуют в мире, и что донедавна было под запретом и в Украине.

Запрещенные профессии для женщин в мире

Ныне как минимум в ста странах есть запреты - как официальные, так и неофициальные - которые ограничивают права женщин на работу в некоторых сферах. У ряда таких законов можно найти рациональное зерно - дам не допускают к работам, где есть тяжелые и вредные условия труда, которые могут плохо отразиться на здоровье и репродуктивной функции. Впрочем, многие считают этот аргумент всего лишь предлогом, чтобы не давать прекрасной половине человечества реализовать себя и больше зарабатывать.

В СССР в списке запрещенных для женщин работ было 456 таких позиций, после развала Союза этот список в ряде постсоветских стран сократился или был отменен - женщинам, к примеру, разрешили работать машинистами, крановщиками и на других местах, сообщает adcmemorial.org. Видео дня

В 2007 году от "неженского" списка отказались Армения и Грузия, в 2017-м - Молдова, в 2019-м - правозащитницы добились, чтобы "неженскую работу" отменили и в Узбекистане, а в 2021-м - в Казахстане. В Азербайджане долгое время для женщин были недоступны аж 678 (!) специальностей, но в 2023 году запреты отменили, оставив лишь ограничение на работу для беременных и женщин с годовалыми детьми. В то же время в некоторых государствах не торопятся отказываться от запретов и есть среди них весьма необычные.

Профессии, которые запрещены законодательно для женщин, остались в некоторых странах бывшего Союза - Таджикистане, Кыргызстане, Беларуси, России и Туркменистане.

Кыргызстан

Здесь список "неженских" профессий несколько короче, чем был в Союзе, но тем не менее в 2023 году кыргызским женщинам были официально запрещены 446 профессий. Например, им не разрешается трудоустраиваться в горнодобывающей отрасли, сфере транспортных перевозок, пищевой сфере. Но сейчас в стране работают над проектом нового Трудового кодекса, в котором предлагают пересмотреть эти запреты, оставив лишь ограничения для беременных и кормящих женщин.

Таджикистан

В стране было 334 профессии, которые не разрешались для женщин, но в 2023-м список сократили до 194-х. Тем не менее, под запретом остались по-прежнему работа в сфере авто-, авиа- и железнодорожного транспорта, а также подземные и высотные работы.

Беларусь и Россия

Сохранились пережитки прошлого в Беларуси и России. В последней, к примеру, женщинам также запрещается выполнять работы под землей, в металлургии и литейном производстве, работать машинистами экскаватора, тушить пожары. Полный список тоже недавно сократили: осталось 100 профессий из 456. Дамам разрешили работать водителями грузовиков и автобусов с вместительностью более 14 человек, машинистами поездов, кварцедувами и на других должностях, где нет тяжелых физических нагрузок и которые не угрожают репродуктивному здоровью.

Самой прогрессивной постсоветской страной в этом вопросе оказалась Беларусь - здесь запрещены всего 88 профессий. В списке того, какие специальности противопоказаны женщинам, остались, к примеру, пожарный и кузнец, а также профессии котельщика, сортировщика шкур. Нельзя беларускам также работать водолазом, огнеупорщиком, заливщиком металла, вышкомонтажником, варщиком битума, машинистом мельниц.

Саудовская Аравия и другие мусульманские страны

В ряде мусульманских стран строго соблюдают традиции религии. Запрещенные профессии в исламе - это в своем большинстве те, которые противоречат вероисповеданию. Например, исламские женщины не имеют права работать и даже учиться без разрешения мужа. А в Саудовской Аравии до 2017 года женщинам было запрещено работать в такси водителями, причина была проста - у них не было водительских прав, а выдавать их прекрасному полу запрещали.

Запрет на работу без разрешения мужчины действует в Катаре, Судане, Мавритании, а также и в Конго.

Мадагаскар

На острове есть один очень интересный запрет на работу для женщин - они не имеют права распространять литературу, плакаты и подобные материалы. Такая деятельность считается "противоречащей морали".

Также бытует мнение, что мадагаскарским женщинам нужно сосредоточиться на приготовлении пищи, а сельское хозяйство - это мужская сфера, поэтому более бедным жительницам острова не разрешено заниматься сельским хозяйством на чужих землях.

Китай

В Китае запретов на "неженские" профессии как таковых нет, но китаянкам официально не разрешают изучать ряд специальностей - к примеру, мореходство и штурманское дело, горную инженерию, взрывные работы и ряд других, что, соответственно, лишает дам возможности найти работу в этих областях. В списке работ, в которых женщины не могут себя реализовать, около 100 специальностей.

Украина

Трудно поверить, но до 2017 года в Украине тоже действовал список "неженских" профессий - их там было аж 450. Причем включены были запреты еще 1919 года.

Согласно этому перечню украинки не имели права быть кондукторами на железной дороге, водолазами, пожарными, ночными флористами, слесарями или сборщиками семян в сельских хозяйствах, где высота деревьев превышает 4 метра. Самый странный пункт, родом из 1919 года - запрет на ночную работу, только если коллеги и руководство не являются родственниками женщины.

В 2017 году Минздрав Украины отменил приказ N256, в котором содержался перечень этих запретов, и ныне украинки могут свободно реализовать себя в любой их этих сфер.

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