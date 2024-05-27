С тех пор как на сцену вышли виртуальные помощники на основе ИИ, скептицизм в отношении потери работы только возрос.

Недавно компания OpenAI выпустила языковую модель GPT-4o, которая еще немного приблизила искусственный интеллект к человеку. Вскоре в интернете "завирусился" список, в котором чат-бота попросили перечислить профессии, которые он сможет заменить.

Всего получилось две таблицы: первая таблица представляет, почему нейросеть лучше людей и с какой вероятностью заменит каждую из профессий. Вторая же представляет профессии, которые GPT-4o не способна тягаться с человеком, по крайней мере пока.

Выяснилось, что с вероятностью в 95% GPT-4o сможет заменить "специалиста по вводу данных", поскольку ИИ "быстрее, точнее, неутомим и может работать без перерывов 24/7", в отличие от человека. Также под угрозой замены находятся люди, занятые в телемаркетинге, службе поддержки, копирайтинге, рерайтинге, корректорской работе и других рутинных профессиях.

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В то же время чат-бот, как он сам утверждает, бессилен в таких областях, как "креативный директор". Причина – отсутствие уникальных творческих способностей, дальновидности и умения вдохновлять команды. Также нейросеть не может заменить психотерапевта, хирурга, учителя, актера и пожарного.

В целом, людям, занятым в прикладных профессиях, пока можно ничего не опасаться, так как уникальные умения и навыки, а также необходимость работать руками не под силу ИИ.

С тех пор, как на сцену вышли чат-боты с ИИ, в частности ChatGPT, Copilot и Google Gemini, скептицизм в отношении потери работы только возрос. И эти опасения не совсем беспочвенны. За последние шесть месяцев технологические компании сократили тысячи рабочих мест, поскольку они уделяют больше внимания ИИ. Некоторые из крупнейших IT-компаний, включая Meta, Google, Apple и Amazon, уже уволили тысячи сотрудников.

По данным портала Layoff.fyi, который отслеживает увольнения в мировой технологической отрасли, только за первую половину 302 технологические компании уволили около 89 105 сотрудников.

Напомним, до конца 2024 года ожидается запуск ChatGPT-5, который обещает революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

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