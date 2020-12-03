Монолит обнаружили в среду, 2 декабря, На вершине горы Пайн. По словам одного из туристов, он был там во вторник, но никакого монолита не видел.

На вершине горы Пайн в городе Атаскадеро (Калифорния, США) появился новый загадочный монолит, который ранее обнаружили в американском штате Юта и Румынии.

Об этом сообщает местная газета The Atascadero News.

По информации издания, монолит обнаружили в среду, 2 декабря. Трехсторонний продолговатый объект может быть сделан из нержавеющей стали, его высота составляет три метра, ширина - почти 46 сантиметров. Калифорнийский монолит сварен на каждом из углов при помощи заклепок, прикрепляющих боковые панели.

Вес монумента составляет около 90 килограммов. По словам одного из туристов, он был там во вторник, но никакого монолита не видел.

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Загадочные монолиты в США и Румынии: что известно

В пустыне американского штата Юта 18 ноября нашли металлический монолит высотой 3 метра.

Через десять дней таинственный объект внезапно исчез, кто его убрал, неизвестно.

В то же время подобную конструкцию нашли в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии. Обелиск появился на холме Батка-Доамней в месте археологических раскопок вблизи древней Петродавско-Дакийской крепости.

Находки наделали много шума благодаря своему «инопланетному» виду. Их сравнивают с монолитами из классического фантастического фильма «Космическая одиссея 2001» Стенли Кубрика (1968). Там загадочные внеземные монолиты, предположительно, оказывали большое влияние на развитие человечества.

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Автор: Денис Прядко