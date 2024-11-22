Если первая попытка окажется провальной, можно воспользоваться подсказкой.

Визуальные загадки для взрослых и детей могут помочь быстрее мыслить и лучше концентрировать внимание на поисках чего-то конкретного. Еще их можно считать простыми тестами для проверки уровня IQ (коэффициента интеллекта). Люди, которые способны вовремя выполнять такие задания, могут считать себя умниками.

Новый визуальный тест на IQ таков - надо среди компании найти пришельца. На поиски следует потратить 5 секунд.

Для того, чтобы победить, очень важно сначала вспомнить, какую одну самую главную черту обычно приписывают пришельцам.

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Если с первого раза вы не смогли вовремя справиться с поисками, то можете воспользоваться подсказкой и сделать еще одну попытку.

Журналисты дали такую подсказку:

"Стоит вспомнить прилагательное, которое у вас может ассоциироваться с пришельцами".

Правильный ответ таков - пришельцем был зеленый человечек. Именно прилагательное "зеленый" может ассоциироваться с цветом кожи пришельцев.

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Среди сотни орхидей следует разыскать ту, которую по конкретному признаку можно "окрестить" странной. На поиски следует потратить всего 9 секунд.

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