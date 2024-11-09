Некоторые люди могут увеличить масштаб оптической иллюзии во время поисков странного растения.

Визуальные загадки о растениях в форме оптических иллюзий могут помочь "прокачать" внимательность и собранность и заставить попотеть.

Новая оптическая иллюзия сложная и увлекательная - следует разыскать среди сотни орхидей ту, которую можно по какому-то признаку назвать странной. Задание следует выполнить за 9 секунд.

Надо быть очень внимательными и иметь очень хорошее зрение, чтобы справиться с оптической иллюзией вовремя.

Видео дня

Не тратьте драгоценные секунды за лишнее действие - не надо считать количество орхидей после того, как запустите секундомер.

Журналисты дали совет:

"Если у вас не орлиное зрение, то можете увеличивать масштаб изображения во время поисков странной орхидеи".

Запускайте секундомер и очень внимательно ищите орхидею, которая не такая, как остальные.

Время пошло:

Один...

Два...

Три...

Четыре...

Пять...

Шесть...

Семь...

Восемь...

Девять...

Правильный ответ таков - странной назвали орхидею, у которой меньше цветков, чем у остальных.

Такая хитрая головоломка уже опубликована - что надо сделать

Среди большого количества соловьев за 12 секунд следует разыскать воробья. Перед тем, как начинать поиски, стоит вспомнить, по каким признакам можно легко отличить воробья от соловья.

Вас также могут заинтересовать новости: