Визуальные загадки о растениях в форме оптических иллюзий могут помочь "прокачать" внимательность и собранность и заставить попотеть.
Новая оптическая иллюзия сложная и увлекательная - следует разыскать среди сотни орхидей ту, которую можно по какому-то признаку назвать странной. Задание следует выполнить за 9 секунд.
Надо быть очень внимательными и иметь очень хорошее зрение, чтобы справиться с оптической иллюзией вовремя.
Не тратьте драгоценные секунды за лишнее действие - не надо считать количество орхидей после того, как запустите секундомер.
Журналисты дали совет:
"Если у вас не орлиное зрение, то можете увеличивать масштаб изображения во время поисков странной орхидеи".
Запускайте секундомер и очень внимательно ищите орхидею, которая не такая, как остальные.
Время пошло:
- Один...
- Два...
- Три...
- Четыре...
- Пять...
- Шесть...
- Семь...
- Восемь...
- Девять...
Правильный ответ таков - странной назвали орхидею, у которой меньше цветков, чем у остальных.
Такая хитрая головоломка уже опубликована - что надо сделать
Среди большого количества соловьев за 12 секунд следует разыскать воробья. Перед тем, как начинать поиски, стоит вспомнить, по каким признакам можно легко отличить воробья от соловья.