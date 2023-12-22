Разбираемся, можно ли есть яйца с темным желтком и почему такое происходит.

Практически в каждой семье варят яйца на завтрак или для приготовления салатов. На фоне приближающихся праздников их приготовление поднимается на новый уровень, ведь этот продукт входит в большинство популярных салатов. Вот только очистив скорлупу и приступив к нарезке можно обнаружить серый желток у варёного яйца.

Почему у яйца желток серый и можно ли есть такой продукт

Когда уже сварили десяток яиц на салат, совершенно не хочется их выбрасывать и бежать за новой упаковкой, особенно, если гости скоро будут на пороге. Давайте разберемся, почему у вареного яйца серый желток. Начнем с того, что на цвет скорлупы и желтка могут повлиять корм и порода курицы.

В то же время желток может поменять цвет и во время приготовления. Спешим заверить, что это абсолютно нормальное явление. Это связано с процессом термической обработки, когда желток может изменять свой цвет в результате взаимодействия высокой температуры и белка.

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Можно ли есть серый желток? Да, это совершенно безопасно. Самое главное, чтобы у яиц был нормальный срок годности, а вот цвет - не самое главное.

Более того, если варить их очень долго, то цвет может приобрести другие оттенки и вас будет беспокоить уже, почему у вареных яиц желток синий. Дело в том, что при длительной термической обработке этот продукт будет выделять серу и железо, а вместе они превратятся в сульфид железа. Именно он и является виновником этой проблемы.

Однако некоторые сталкиваются и с другой ситуацией, а потому рассмотрим еще, почему у вареного яйца серый белок. Так, цвет может измениться, если яйца пробыли в кипящей воде слишком долго. Это приводит к выпариванию белка, из-за чего и меняется оттенок. Еще одной причиной может быть свежесть самого продукта. Старые яйца могут иметь белок более прозрачного цвета - со стороны кажется, будто он серый.

Ранее УНИАН рассказывал, зачем сыпать соль при варке яиц и почему стоит готовить только так.

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