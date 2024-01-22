Зеленый, желтый или красный - какой перец принесет организму больше пользы? Например, витамина C.

Диетолог упомянул о дилемме "светофора" при выборе вкусного спелого перца в салат или к основному блюду. Какой перец имеет больше витамина C - красный, зеленый или желтый, с учетом, что это вообще-то фрукт, а не овощ?

По словам зарегистрированного специалиста в области диетологии Даниэля Крамбл Смита, больше всего витамина С и витамина А будет именно в красном перце.

"Они имеют более высокий уровень витамина С и витамина А из-за присутствия бета-каротина, который вместе с ликопином придает красному болгарскому перцу цвет", - пояснил специалист USA Today Life.

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Бета-каротин - это пигмент, который содержится в растениях и придает им цвет. Именно он окрашивает желтые и оранжевые фрукты и овощи насыщенными оттенками, говорится на сайте Mount Sinai Health System (известной Школы медицины в Нью-Йорке).

При этом диетолог говорит, что спелость - это основное различие между красным, оранжевым, желтым и зеленым болгарским перцем. Этим можно объяснить легкую горчинку, которая может ощущаться, когда употребляешь перец зеленого цвета. Он менее спелый, чем его сладкие красные собратья. Как правило, чем темнее перец, тем больше питательных веществ он дает организму.

Это также означает, что зеленый перец содержит меньше сахара и углеводов, хотя и не настолько, чтобы это имело существенное значение для диетического питания, говорит Крамбл Смит.

Желтый и оранжевый перец находятся где-то посередине по сладости и питательности, утверждает специалист. "Они по-прежнему являются хорошим источником витамина С и по-прежнему содержат определенное количество витамина А. Они также являются хорошим источником лютеина и зеаксантина", - отмечает он.

Лютеин и зеаксантин - два антиоксиданта, которые считаются полезными для поддержания здоровья глаз, говорится в исследовании, опубликованном на The National Center for Biotechnology Information в 2006 году. Они также содержаться в красном перце, однако в несколько меньшем количестве, указывает диетолог.

В то же время Крамбл Смит акцентирует, что человек "ест глазами". Разноцветные продукты автоматически воспринимаются мозгом, как более привлекательная пища, утверждает он. Поэтому, по его мнению, стоит не останавливать свой выбор на каком-то конкретном цвете болгарского перца. Лучше разнообразить свою тарелку цветом, чтобы с удовольствием съедать упомянутые "витаминные" фрукты.

Специалист напомнил, что кроме витаминов С и А, болгарский перец дает нам существенную норму витамина В6 и В9. Красный перец также богат флавоноидами или фитонутриентами - природными соединениями, которые помогают справиться с симптомами сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают гормональный баланс. О важности этих соединений для тела человека подробнее говорится в исследовании, опубликованном Journal of Nutritional Science в 2016 году.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, лишь 10% американцев употребляют достаточное количество овощей в день. Поэтому, если вы любите полакомиться болгарским перцем, не следует себя сдерживать: добавляйте его в салаты в сезон, делайте на зиму вкусные закрутки, запекайте любимым методом в духовке.

Диетолог утверждает: при термической обработке перца некоторые его питательные вещества исчезают, однако другие, наоборот, усиливаются, поэтому вы можете готовить перец так, как вам больше нравится. "В любом случае вы получите пользу для здоровья", - резюмировал Крамбл Смит.

Самый вкусный рецепт маринованного перца

В своих осенних рецептах УНИАН объяснял, как вкусно замариновать перец на зиму, чтобы было вдоволь остроты и сладости. Для закруток нам понадобится 5 кг перца, 1 литер воды, уксус, соль, лаврушка, подсолнечное масло, немного сахара, гвоздики и душистого перца (горошком). Как именно преобразовать эту комбинацию в самый вкусный маринованный болгарский перец - читай в материале.

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