Польза и вред болгарского перца хорошо известны ученым.

В августе владельцы земельных участков собирают урожай сочного болгарского перца. Несмотря на его название, перец не имеет ничего общего с Болгарией, а пришел к нам из Южной Америки. Этот овощ является не только основой для вкусных блюд, таких как фаршированный перец с фаршем, но и богатым источником витаминов.

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Болгарский перец как источник витаминов

Сладкий перец содержит огромное количество полезных веществ и витаминов, таких как бета-каротин, рибофлавин, фолиевая и аскорбиновая кислота. Многие витамины в овоще разрушаются при термической обработке, поэтому перцы полезнее есть сырыми.

Витаминный состав в перцах разного цвета отличается. Зеленые овощи богаты хлоргеновой кислотой, которая полезна для кровеносных сосудов. В красном перце витаминов С и А больше, чем в лимонах и черной смородине. А в желтых плодах много калия, полезного для сердца и нервной системы, и нужного для остроты зрения бета-каротина.

Польза сладкого перца для женщин

Фолиевая кислота в составе перца крайне полезна для женской репродуктивной системы. Перец очень полезен для беременных, поскольку предотвращает выпадение ногтей, зубов и волос в этот период. Этот овощ омолаживает кожу и снижает риск развития рака груди.

Сладкий перец полезен для сердца и сосудов

Если чаще есть болгарский перец, то сердечно-сосудистая система станет здоровее. Этот овощ понижает содержание вредного холестерина в крови, препятствует образованию тромбов и улучшает качество крови.

Вред и противопоказания к употреблению сладкого перца

Сладкий перец можно есть каждый день - он не навредит здоровому человеку. Но при некоторых болезнях этот овощ противопоказан. Не рекомендуется есть перец при аритмии, гастрите, язве, хронических заболеваниях почек и печени, стенокардии.

С осторожностью стоит употреблять его гипотоникам, поскольку этот продукт понижает давление. Любителям сырого перца нужно тщательно мыть овощ, поскольку его могут кожицу могут обрабатывать для долгого хранения.

Как хранить болгарский перец

Болгарский перец быстро портится и "заражает" другие овощи. Поэтому перцы лучше хранить в отдельных бумажных пакетах или в салфетках. При комнатной температуре овощ быстро становится мягким и сухим. Хранить его нужно в холодильнике в отделе для овощей. Перец хорошо переносит заморозку, поэтому его можно нарезать ломтиками и хранить в морозилке.

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