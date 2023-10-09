Вернуть время вспять достаточно легко, если придерживаться определенных правил.

Все мы знаем, как важно следить за тем, что мы едим, чтобы поддерживать себя в форме и вести здоровый образ жизни. Но знаете ли вы, что некоторые продукты питания способны повернуть время вспять и вернуть молодость, а также увеличить продолжительность жизни и улучшить когнитивные функции.

Начиная с темно-зеленых овощей и заканчивая бобовыми, а также полезными маслами, существует множество способов обеспечить себя необходимыми питательными веществами, чтобы улучшить состояние кожи и работу мозга.

Орехи и семена

Орехи содержат белки, антиоксиданты, витамины, минералы и ненасыщенные жиры. А некоторые из них обладают еще и особыми свойствами, помогающими в борьбе со старением. Например, миндаль содержит витамин Е, который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, восстанавливает ткани и помогает ей оставаться увлажненной, предотвращая появление морщин.

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Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют мембраны клеток кожи и защищают ее от солнечных лучей, а бразильские орехи - омега-3 жирные кислоты и селен, что повышает эластичность кожи. Орехи являются прекрасным дополнением к рациону питания: они способствуют снижению когнитивных способностей и потере мышечной ткани в результате старения.

Доктор Майкл Мосли рассказал, что орехи - его любимая закуска.

"Я стараюсь всегда держать в запасе различные орехи и семена, включая миндаль, кешью, бразильские орехи, грецкие орехи, семена подсолнечника, кедровые орехи, семена чиа и кунжута. Для усиления вкуса я предпочитаю обжаривать их самостоятельно. Орехи богаты клетчаткой, питающей микробиом, и являются прекрасным источником полезных натуральных жиров. Я люблю есть их с кашей, и они являются отличным перекусом", - поделился Мосли.

Бобовые

Они содержат клетчатку, белок, минералы, сложные углеводы, витамин В и помогают поддерживать когнитивные функции. Кроме того, бобовые содержат антоцианы и изофлавоны, которые борются с преждевременным старением, вызванным ультрафиолетовыми лучами и воспалениями.

К бобовым также относятся чечевица и нут, которые способствуют выработке коллагена, который обеспечивает здоровый и сияющий вид кожи. Черная фасоль, в свою очередь, богата антиоксидантами, которые помогают предотвратить повреждение клеток.

Растительные масла

Оливковое масло помогает коже оставаться увлажненной, повышает ее эластичность, предотвращая появление мелких морщин. Оно также богато антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, способствующими преждевременному старению.

По мнению известного британского диетолога Виктории Уиллс, оливковое масло считается одним из самых полезных видов жиров.

"Оливковое масло также является одним из основных антиоксидантов, помогая бороться со свободными радикалами - нестабильными молекулами, которые могут разрушать клетки и играть роль в развитии многих заболеваний. Все эти преимущества хорошо известны и документально подтверждены. А вот польза для зрения менее известна, поэтому данное исследование так важно", - сообщила эксперт.

Кокосовое масло предотвращает появление пигментных пятен, а оливковое масло Extra Virgin содержит сквален, который повышает уровень увлажненности кожи. А оливковое масло и масло авокадо способствуют уменьшению проявлений болезни Альцгеймера и слабоумия.

Овощи

Овощи являются важным элементом любой диеты, но в первую очередь следует обратить внимание на темно-зеленые овощи. Они содержат большое количество витаминов А и С, минералов, клетчатки, нитратов и биоактивных веществ, которые способствуют замедлению когнитивного спада и предотвращают повреждение клеток. Шпинат богат витаминами А, С, Е и К, а также антиоксидантами, а водяной кресс - витаминами А и С, которые нейтрализуют свободные радикалы, способствуя исчезновению мелких морщин.

Брокколи богата витаминами С, К и антиоксидантами, она способствует выработке коллагена, который делает кожу сильной и эластичной. Среди других овощей, которые следует включить в свой план питания, - сладкий картофель - батат. Его яркий оранжевый цвет обусловлен наличием в нем антиоксиданта бета-каротина, который превращается в витамин А и способствует восстановлению эластичности кожи и обновлению ее клеток.

Красный болгарский перец, в свою очередь, содержит большое количество антиоксидантов и витамина С, способствующего выработке коллагена.

Фрукты и ягоды

Черника – фантастический источник витаминов А и С. Она содержит особый антиоксидант антоцианин, который защищает кожу от солнца, стресса и загрязнения, контролируя воспалительную реакцию организма, что предотвращает потерю коллагена. Она помогает уменьшить потерю зрения и познавательных способностей в результате старения.

"Хотя исследования о пользе черники для здоровья не дают убедительных результатов, она является фантастическим выбором в качестве одной из пяти порций фруктов и овощей в день. В них мало калорий и много питательных веществ, в том числе фенольных соединений, антиоксидантная способность которых значительно выше, чем у витаминов С и Е. Попробуйте добавить их в кашу на завтрак, включить в обед или смешать с нежирным йогуртом для приготовления вкусного десерта", - отметила врач-диетолог и представитель BDA Элисон Хорнби.

Папайя также является суперпродуктом, богатым антиоксидантами и витаминами A, C, K и E. Она также содержит фермент папаин, обладающий противовоспалительными свойствами, которые помогают в борьбе со старением.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты создаются путем контролируемого роста микроорганизмов и включают в себя молоко и йогурт, закваску, вино, мисо и комбучу. Все они обладают антивозрастными, антигипертензивными, противовоспалительными, антидиабетическими, антиканцерогенными и антиаллергенными свойствами. Суп мисо, в свою очередь, содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают появление признаков старения.

Ранее УНИАН писал, что доктор Джефф Винтернхаймер рекомендовал употреблять продукты, богатые антиоксидантами, ведь они могу облегчить боль в спине.

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