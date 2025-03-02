Тревожное мировое событие астролог предсказал в своей книге "Пророчества".

Сделанное еще в XVI веке пророчество известного французского астролога Нострадамуса о страшной чуме, которая "будет хуже врагов", может сбыться, пишет Daily Mail.

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Отмечается, что тревожное мировое событие астролог предсказал в своей книге "Пророчества", которая была опубликована в 1555 году.

"Хотя его прогнозы часто бывают расплывчатыми, французскому философу приписывают точное предвидение множества мировых событий, включая приход Адольфа Гитлера, - напомнили в издании. - Теперь, похоже, он, возможно, предсказал новый штамм коронавируса, который вирусологи обнаружили в Китае".

В своем своей книге Нострадамус писал: "Древняя чума будет хуже врагов".

При этом напоминается, что недавно исследователи из печально известного Уханьского института вирусологии обнаружили новый штамм коронавируса у летучих мышей HKU5-CoV-2, который может быть потенциально еще более опасным для людей.

Напомним, как писал УНИАН, во второй половине февраля 2025-го китайские ученые заявили об обнаружении нового коронавируса, который потенциально может передаваться от животного к человеку. Исследование проводилось под руководством вирусолога Ши Чжэнли. Сообщалось, что новый вирус происходит из подрода мербековирусов, в который также входит вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (Mers).

Нострадамус на 2025 год предсказывал, что Англия "вновь" столкнется с чумой: "Великий мор из прошлого возвращается, нет врага более смертоносного под небесами".

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