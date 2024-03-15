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Бывшая спортсменка и тренер личностного роста Ава Синклер назвала 12 привычек, которые могут вызывать чувство эмоционального оцепенения, пишет hackspirit.com.

От этих моделей поведения следует избавиться, чтобы начать жить полноценно:

Жизнь на автопилоте. Начните обращать внимание на мелочи жизни. Найдите минутку, чтобы по-настоящему насладиться утренним вкусом кофе. Почувствуйте солнце на своей коже. Обратите внимание на цвет неба.

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Игнорирование своих чувств. Нужно начать признавать свои чувства, как хорошие, так и плохие.

Чрезмерная самокритика. Строгое отношение к себе не помогает. На самом деле это принести гораздо больше вреда, чем пользы. Вместо того, чтобы учиться на своих ошибках и двигаться дальше, вы можете застрять в этом цикле самокритики и вины.

Много времени в одиночестве. Люди - социальные существа. Согласно исследованиям, социальное взаимодействие не только помогает нам чувствовать себя более связанными, но также имеет решающее значение для нашего психического здоровья.

Игнорирование физического здоровья. Пейте много воды. Ешьте питательную пищу. Отдыхайте достаточно. Забота о своем физическом здоровье может оказать огромное влияние на ваше эмоциональное благополучие.

Отсутствие личных границ. Научиться говорить "нет", уделять время себе, решать, что терпеть, а что нет - все это имеет большое значение.

Бегство от перемен. Избегать перемен - это все равно, что жить в пузыре. И этот пузырь через некоторое время может изрядно ошеломить. Перемены - это то, что делает жизнь яркой. Это заставляет чувствовать то, чего мы никогда раньше не чувствовали.

Игнорирование своих увлечений. Исследование показало, что люди, которые занимаются любимым делом, чувствуют себя более позитивно и имеют более высокую самооценку.

Постоянное сравнивание. Необходимо сосредотачиваться на своем собственном путешествии, своем прогрессе и своем счастье.

Пребывание в токсичных отношениях. Токсичные отношения могут высосать из вас жизнь. Отношения должны воодушевлять вас, а не унижать, должны помогать чувствовать себя живыми, а не оцепеневшими.

Пренебрежение саморефлексией. Избегать саморефлексии означает избегать нашего истинного "я". А это может привести к эмоциональному онемению.

Игнорирование окружающего мира. Когда мы чувствуем себя оцепеневшими, легко замкнуться в себе и игнорировать то, что происходит в мире. Но эта изоляция часто может заставить нас чувствовать себя еще более разобщенными. Взаимодействие с окружающим миром может помочь вырваться из этого состояния.

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