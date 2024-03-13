В рамках исследования ученые создали "Индекс жизненных привычек".

Оставаться активным, насколько это возможно, является ключевым компонентом любого здорового образа жизни. И такая простая вещь, как ходьба, несомненно, может оказать положительное влияние на ваше физическое здоровье, пишет mensjournal.com.

Новое исследование, опубликованное Лондонской школой экономики и платформой здоровья и благополучия Vitality Global, показало, что ходьба по 5000 шагов три раза в неделю в течение двух лет может увеличить продолжительность жизни человека до трех лет. Это также может снизить расходы на медицинское обслуживание пешеходов почти на 13%.

Отмечается, что в рамках исследования ученые создали "Индекс жизненных привычек", в котором проанализировано поведение и привычки одного миллиона участников в Великобритании и Южной Африке в период с 2013 по 2023 год.

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"Целью было найти лучшие способы для людей формировать и поддерживать здоровые привычки на протяжении всей жизни и разрушить научные данные о том, как эти привычки могут привести к более долгой и полноценной жизни", - говорится в публикации.

Основатель Discovery Vitality Адриан Гор отметил, что здоровые привычки могут существенно улучшить качество и продолжительность жизни:

"Наши данные показывают, что это влияние не только существенно, но и распространяется на разные возрасты, факторы риска и состояние здоровья. Поддержание небольшого количества физической активности имеет долгосрочные последствия для здоровья. Лучшее понимание механизмов привычек может стать мощным способом улучшения индивидуального здоровья и развития наших систем здравоохранения, чтобы сделать профилактику приоритетом".

Генеральный директор Vitality UK Невилл Куповиц добавил, что данное исследование ясно показывает силу небольших поведенческих изменений и значительное влияние, которое они могут оказать на здоровье и благополучие:

"Принятие последовательных шагов для формирования здоровой привычки является ключевым моментом, и из этих данных мы видим, что начинать никогда не поздно. Такой подход к привычной физической активности и упражнениям может полностью изменить и улучшить наше коллективное здоровье".

Что касается дальнейших действий, профессор Лондонской школы экономики Джоан Коста-Фонт призвала представителей правительства уделить приоритетное внимание более важным потребностям общества в области здравоохранения.

Напомним, ранее были названы 5 упражнений, которые никто не любит, но они самые полезные.

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