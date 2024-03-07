Если вы хотите похудеть, вы точно захотите сделать это ежедневной привычкой.

У людей, которые никогда не набирают вес, есть одна общая утренняя привычка. С этим соглашаются и личные тренеры, которые делятся этим советом и с теми, кто пытается избежать лишних килограммов.

Сертифицированный личный тренер, коуч по здоровью и основательница Bridal Bootcamp San Diego Наталья Васкез утверждает, что когда дело доходит до избежания набора веса, лучшая утренняя привычка, которую любой может себе привить, – это завтрак с высоким содержанием белка. Об этом пишет Parade.

"Употребление питательного завтрака с высоким содержанием белка может сдержать голод и помочь оставаться сытыми дольше. Если вы насыщаете свой день питательными веществами, меньше вероятность того, что вы будете выбирать пончики в офисе или пойдете за маффином", – объясняет она.

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С этим согласился и персональный тренер и директор OHM Fitness Wellness Джейсон Сани. По его словам, первый прием пищи "задает тон" уровню сахара в крови, и насыщает тело энергией. Он советует завтракать блюдами вроде овсяной каши с орехами и фруктами, греческого йогурта с ягодами и семечками или яйцами с цельнозерновыми тостами и авокадо. И не забывайте пить воду.

О связи между питательным завтраком и поддержанием стабильного веса говорят и научные исследования. Если вы отдадите предпочтение питательному завтраку, вероятность того, что вы не будете есть вредную пищу и не будете переедать в течение дня, гораздо выше.

Женщина похудела почти на 30 кг "без спортзала": как ей это удалось

Блогер и по совместительству мама двоих детей Кэтлин Харт успешно похудела почти на 30 кг. По ее словам, ей это удалось без спортзала и насилия над организмом.

Женщина делится, что выработала систему похудения методом собственных проб и ошибок. Она решила отказаться от изнурительных тренировок и обязательных нескольких тысяч шагов в день. Вместо этого женщина начала сочетать активность с удовольствием – к примеру, 3 тысячи шагов проходила, выгуливая собаку.

Когда она увидела первые результаты, у нее появилось больше мотивации к действиям, что в конечном счете и привело к желанным формам.

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