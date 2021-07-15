Водитель пытался припарковаться в четырех разных местах.

В Кенте (Великобритания) водителю Toyota Auris понадобилось 8 минут и 9 попыток, что припарковать свой автомобиль.

Об этом пишет The Sun.

Легковушку красного цвета, постоянно маневрировавшая между белыми полосами парковки, заметила пара с балкона дома неподалеку.

Людей это удивило, поскольку стоянка была почти свободна, а на ее территории начертаны все необходимые дорожные знаки для помощи водителям.

Водитель пытался припарковаться в четырех разных местах. Мужчине за рулем было около 30-40 лет.

"Это было довольно неуклюже. Я не знаю, кто дал ему лицензию – вот что волнует", – поделился один из свидетелей.

Другие очевидцы заявили, что поражены настойчивостью этого человека. Были и те, кто открыто смеялся с действий водителя и предлагал ему сдать экзамены по управлению транспортом.

Люди согласились, что владелец Toyota Auris может стать худшим парковщиком Британии. При этом они и подчеркнули, что водитель с такими знаниями может стать опасностью во время автомобильного движения.

Пользователи сети после просмотра видео комментировали: "Больно смотреть" и даже обвиняли водителя в создании угрозы на дороге. Один серьезный человек написал: "Просто не понимает, как пользоваться рулевым колесом... Почему бы не припарковаться носом вперед?"

Но один мудрый пользователь заметил: "И люди удивляются, почему я паркуюсь за много миль от всех".

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Автор: Иван Бойко