Американец припарковал автомобиль на кухне, чтобы транспорт "не сдуло" ураганом
18:39, 06 сентября 2019Курьёзы
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Один из автомобилей супруги спрятали в гараже, на другой – не хватило места.
Мужчина взял в руки свой "Smart" и занес его на кухню / TIME
В штате Флорида (США) супруги превратили свою кухню на временный гараж, чтобы автомобиль "не сдуло" ураганом Дорианом.
Об этом сообщает TIME.
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Американец загнал "умный" автомобиль внутрь дома – на кухню.
По словам жены, в гараже не было места для двух машин, поэтому ее муж предложил переместить "Smart" в дом.
Женщина рассказала, что сначала не могла поверить словам мужа, но тот открыл двойные двери и взял в руки авто.
"Я была поражена, что авто поместилось. У него это получилось без проблем", – сказала она.
Напомним, ураган "Дориан", жертвами которого на Багамах стали по меньшей мере 30 человек, добрался до побережья Северной и Южной Каролин.
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