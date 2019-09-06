Американец припарковал автомобиль на кухне, чтобы транспорт "не сдуло" ураганом

Один из автомобилей супруги спрятали в гараже, на другой – не хватило места.

В штате Флорида (США) супруги превратили свою кухню на временный гараж, чтобы автомобиль "не сдуло" ураганом Дорианом.

Об этом сообщает TIME.

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Американец загнал "умный" автомобиль внутрь дома – на кухню.

По словам жены, в гараже не было места для двух машин, поэтому ее муж предложил переместить "Smart" в дом.

Женщина рассказала, что сначала не могла поверить словам мужа, но тот открыл двойные двери и взял в руки авто.

"Я была поражена, что авто поместилось. У него это получилось без проблем", – сказала она.

Напомним, ураган "Дориан", жертвами которого на Багамах стали по меньшей мере 30 человек, добрался до побережья Северной и Южной Каролин.