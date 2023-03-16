Скандал возник на съемочной площадке фильма "Лемик. Выстрел в обороне миллионов".

Во Львове во время съемок фильма "Лемик. Выстрел в обороне миллионов" произошел курьезный случай: сознательные граждане прервали процесс создания киноленты из-за "коммунистов".

В частности, граждане возмутились наличием коммунистической символики на съемочной площадке: местная жительница вызвала полицию, заметив вывеску с надписью "Да здравствует большая Родина - Союз Советских Социалистических Республик".

Эмоций по поводу сознательного отношения украинцев к "советщине" не сдержал историк Николай Посевнич. Он опубликовал ряд фото со скандальными декорациями.

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"Во время процесса съемки "Лемик. Выстрел в обороне миллионов " сознательные граждане вызвали полицию за вывешивание коммунистических флагов... Спасибо всем за внимательность. Ждем всех на кинопремьеру."- написал он в Facebook.

Известно, что случай произошел 15 марта возле одного из самых выдающихся памятников архитектуры города дворца Сапиг (что на улице Коперника, 40-А). Там сейчас работает Украинское общество охраны памятников истории и культуры.

Фильм "Лемик. Выстрел в обороне миллионов" - что известно

Фильм "Лемик. Выстрел в обороне миллионов " - это историческая работа об украинских националистическом движении, которое бушевало в 1933 году во Львове. Идею фильма предложил отец Михаил Гредиль. Главным героем ленты является 18-летний студент и боец ОУН Николай Лемик, который, в попытке обратить внимания мира на проблему украинского Голодомора, совершает покушение на начальника канцелярии советского консульства.

Сейчас украинская отрасль кинематографа активно развивается и делает существенные шаги, презентуя культуру и современность Украины в мире.

Напомним, что в ночь на 13 марта в США состоялась ежегодная церемония вручения премии "Оскар". Среди фильмов-претендентов на награду была работа "Дом со скалок" от режиссера Симона Леренга Вильмонта. Работа повествует о детях из приюта на Донбассе. Однако фильм не получил отклика среди аудитории.

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