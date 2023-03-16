По его словам, на войну в нашей стране организаторы премии закрывают глаза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о громком скандале, который разгорелся вокруг нынешней церемонии вручения "Оскаров". В эфире "Сніданку з 1+1" он назвал действия организаторов премии "цинизмом".

"Это просто цинизм. Все носятся с фильмом "На Западном фронте без перемен", называя его гениальным", — говорит министр.

Кулеба отметил, что лента показывает, как на войне страдает "маленький человек", а политики где-то далеко делают свое дело.

"В то же время в Украине идет реальная война, где все это происходит в гораздо худших масштабах, но на это закрывают глаза. Реально посмотреть и лицо войне организаторы не хотят", — возмутился глава МИД.

Скандалы вокруг "Оскара 2023"

Как и в прошлом году, так и в этом президенту Украины Владимиру Зеленскому организаторы "Оскара" не разрешили обратиться к американцам во время церемонии вручения кинонаград.

Ранее Кулеба отмечал: когда "Оскар" празднуют с шиком и вручают статуэтку фильму о войне, нельзя игнорировать ужасы нынешней войны в Украине, потому что это лицемерие.

Также на фоне того, что документальный фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном получил "Оскар", в сети поднялась волна критики. Решение американской киноакадемии вызвало бурную реакцию пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: