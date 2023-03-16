Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о громком скандале, который разгорелся вокруг нынешней церемонии вручения "Оскаров". В эфире "Сніданку з 1+1" он назвал действия организаторов премии "цинизмом".
"Это просто цинизм. Все носятся с фильмом "На Западном фронте без перемен", называя его гениальным", — говорит министр.
Кулеба отметил, что лента показывает, как на войне страдает "маленький человек", а политики где-то далеко делают свое дело.
"В то же время в Украине идет реальная война, где все это происходит в гораздо худших масштабах, но на это закрывают глаза. Реально посмотреть и лицо войне организаторы не хотят", — возмутился глава МИД.
Скандалы вокруг "Оскара 2023"
Как и в прошлом году, так и в этом президенту Украины Владимиру Зеленскому организаторы "Оскара" не разрешили обратиться к американцам во время церемонии вручения кинонаград.
Ранее Кулеба отмечал: когда "Оскар" празднуют с шиком и вручают статуэтку фильму о войне, нельзя игнорировать ужасы нынешней войны в Украине, потому что это лицемерие.
Также на фоне того, что документальный фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном получил "Оскар", в сети поднялась волна критики. Решение американской киноакадемии вызвало бурную реакцию пользователей.