Всего под слежку за четыре года попали около 400 человек.

Крупнейший в мире розничный продавец мебели IKEA выплатит миллион евро штрафа сотрудникам за то, что годами шпионил за ними.

Такое постановление принял французский суд, рассказывается в сюжете ТСН.

Речь идет о нескольких магазинах во Франции, где менеджеры творчески подходили к работе с кадрами: проверяли все вплоть до банковских счетов, снимали даже отдельных сотрудников с задачей докладывать о коллегах, сотрудничали с детективной компанией, которой со своей стороны сливала информацию полиция.

Всего под слежку за четыре года попали около 400 человек.

Сеть IKEA: что о ней известно

В мае 2020 года IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции.

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster в Киеве. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира. В Киеве компания имеет три пункта выдачи продукции.

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Автор: Олег Давыгора