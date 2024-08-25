Печенье "будет отличной альтернативой десерту и подойдет в любое время как ободрение с чашкой чая или кофе".

Шеф-повар Нигелла Лоусон поделилась своим рецептом шоколадно-мятного печенья.

Как пишет Express, ее шоколадно-мятное печенье "не займет много времени, чтобы приготовить и выпекать". Они "будут отличной альтернативой десерту и подойдут в любое время как подбадривание с чашкой чая или кофе".

На порцию в 26 печенья нужны такие ингредиенты:

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сливочное масло - 100 г;

сахар - 150 г;

ванильный экстракт - 1 ч.л.

большое яйцо - 1 шт;

мука - 150 г;

какао-порошок - 35 г;

разрыхлитель - 0,5 ч.л;

темный шоколад - 200 г.

Еще нужно будет сделать глазурь, в состав которой входят:

сахарная пудра - 75 г;

какао-порошок - 1 ст.л.;

мятная эссенция - четверть чайной ложки.

Разогрейте духовку до 180C (160C вентилятор/газ отметка 4). Взбейте сливочное масло и сахар, затем добавьте туда ванильный экстракт и яйцо.

Смешайте в миске муку, какао и разрыхлитель и постепенно добавьте к сливочно-яичной смеси. Последней вмешайте шоколадную стружку.

С помощью столовой мерки объемом 15 мл набирайте черпаки теста для печенья и выкладывайте на выстеленный противень, оставляя небольшое пространство между каждым.

Выпекайте в духовке в течение 12 минут. Прежде чем снимать, дайте им несколько минут постоять на противне. Далее готовим глазурь.

Поместите все ингредиенты для нее в кастрюлю с двумя столовыми ложками кипятка и нагревайте. Когда глазурь станет однородной ею можно украшать печенье.

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