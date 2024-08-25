Шеф-повар Нигелла Лоусон поделилась своим рецептом шоколадно-мятного печенья.
Как пишет Express, ее шоколадно-мятное печенье "не займет много времени, чтобы приготовить и выпекать". Они "будут отличной альтернативой десерту и подойдут в любое время как подбадривание с чашкой чая или кофе".
На порцию в 26 печенья нужны такие ингредиенты:
- сливочное масло - 100 г;
- сахар - 150 г;
- ванильный экстракт - 1 ч.л.
- большое яйцо - 1 шт;
- мука - 150 г;
- какао-порошок - 35 г;
- разрыхлитель - 0,5 ч.л;
- темный шоколад - 200 г.
Еще нужно будет сделать глазурь, в состав которой входят:
- сахарная пудра - 75 г;
- какао-порошок - 1 ст.л.;
- мятная эссенция - четверть чайной ложки.
Разогрейте духовку до 180C (160C вентилятор/газ отметка 4). Взбейте сливочное масло и сахар, затем добавьте туда ванильный экстракт и яйцо.
Смешайте в миске муку, какао и разрыхлитель и постепенно добавьте к сливочно-яичной смеси. Последней вмешайте шоколадную стружку.
С помощью столовой мерки объемом 15 мл набирайте черпаки теста для печенья и выкладывайте на выстеленный противень, оставляя небольшое пространство между каждым.
Выпекайте в духовке в течение 12 минут. Прежде чем снимать, дайте им несколько минут постоять на противне. Далее готовим глазурь.
Поместите все ингредиенты для нее в кастрюлю с двумя столовыми ложками кипятка и нагревайте. Когда глазурь станет однородной ею можно украшать печенье.
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