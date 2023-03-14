Сейчас мужчина проходит реабилитацию после того, как подорвался на противопехотной мине.

Универсальный солдат, тракторист-артиллерист, минометчик, автор роликов с многомиллионными просмотрами - это все о бойце из Белополья Николае Зарицком. 30-летний военнослужащий не раз поражал украинцев смелостью и вдохновлял оптимизмом на фронте.

И продолжает вдохновлять даже сейчас - после тяжелого ранения и потери конечности. Мужчина не потерял воинственного пыла и уже снова рвется на фронт, говорится в сюжете ТСН.

В мирной жизни тракторист Николай - тракторист, а на фронт попал командиром взвода управления реактивной батареи, а затем стал старшим офицером минометной батареи. Вспыльчивый военный снимал все, что успевал между атаками - бои за Лисичанск, первые победы во время освобождения Херсонской области и даже свое ранение.

Видео дня

Летом видео с Николаем - трактористом-артиллеристом - под Лисичанском "завирусилось" в сети и набрало 52 тысячи просмотров.

11 октября 2022 года он подорвался на противопехотной мине. Далее последовали ампутация, протезирование и лечение в США. Юмор, признается он, это то, что помогает ему восстановиться.

После реабилитации Зарицкий все равно планирует вернуться на фронт. Есть у него планы и на мирную жизнь: вернуться в Крым, где когда-то стал 6-кратным чемпионом Украины по легкой атлетике.

В сети "завирусилось" видео, как боец ВСУ поет колыбельную

Ранее сеть покорило видео, на котором украинский военный Олег Берестовой спел сыну колыбельную "Спи, котик милый, работают Вооруженные силы". Защитник пел и играл на гитаре, а его дитя спокойно спало на музыкальном инструменте.

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