У военного сын родился совсем недавно - 1 декабря.

Сеть покоряет видео, на котором украинский военный Олег Берестовой поет новорожденному сыну колыбельную "Спи, котику милий, працюють Збройні сили".

Записью мужчина поделился в своем Facebook. На кадрах видно, как защитник исполняет композицию и играет на гитаре, а на музыкальном инструменте спокойно спит его сын Теодор.

Ролик завирусился в соцсетях, в частности он стал очень популярным в TikTok. "Спасибо собратьям за возможность спеть колыбельную сыну", — написал Берестовой в подписи под видео.

Видео дня

Судя по информации в Facebook-странице защитника, ранее он занимался развитием перспективных бизнес-направлений компании Uklon. 1 декабря у него родился сын, которого назвали Теодором.

Как мать пела колыбельную над гробом сына во Львове

Летом во Львове состоялась прощальная церемония с погибшими Героями Украины. Видео с колыбельной в исполнении матери одного из павших у его гроба растрогало сеть.

В последний путь провели бойца Андрея Димида, который погиб во время боя с российскими захватчиками близ Донецка. Именно его мама последний раз спела для сына вблизи его гроба.

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