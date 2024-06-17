Каждая собака имеет свой собственный характер и особенности поведения.

Собаки – чувствительные и умные существа. К тому же каждая собака имеет свой собственный характер и особенности поведения. Частично это связано с воспитанием и окружением, а частично – с генетикой и стандартами породы. Так, некоторые собаки просто от природы более дружелюбны, чем другие, пишет Woman's World со ссылкой на советы ветеринара.

Названы шесть пород собак, которые считаются спокойными по своему характеру:

Кавалер Кинг Чарльз Кинг спаниель

Несмотря на то, что представители этой породы имеют спортивные способности, обусловленные происхождением от спортивных спаниелей, они известны своей кротостью, нежностью и доброжелательностью. Эти собаки, как правило, хорошо ладят с другими собаками, людьми и детьми и не часто бывают замкнутыми, тревожными или робкими. Они также довольно легко приспосабливаются, если их хозяева просто хотят прижаться и посидеть вместе, они с радостью это сделают, но они также воспользуются возможностью быть активными на свежем воздухе.

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Бассет-хаунд

Бассет-хаунды известны своей сдержанностью и терпеливостью, но при этом они не застенчивы. Эти собаки очень преданные своим хозяевам, ласковые и даже общительные с другими животными. Бассет-хаунды славятся своим острым обонянием, поэтому они, как правило, наиболее активны, когда идут за определенным запахом и исследуют его.

Сенбернар

Несмотря на то, что сенбернары вырастают очень большими и сильными собаками, они являются одной из самых спокойных пород собак. Они тихие, толерантные и легко адаптируются. Нуждаются лишь в умеренных физических нагрузках и достаточно легко поддаются дрессировке. Они преданные и имеют сильное желание быть рядом с человеком.

Грейхаунд

Пожалуй, самое шокирующее дополнение к этому списку. Борзые известны своей скоростью. Длинные, худые ноги и гибкость делает их прирожденными гончими и преследователями. Однако это собаки со спокойным нравом, довольно низкой энергией и выносливостью. Они также ласковые и добрые по своей природе, и вполне довольны тем, что спят большую часть дня. Обычно они спят от 18 до 20 часов в сутки (по сравнению с 12-14 часами для других собак).

Бульдог

Бульдоги от природы очень спокойные и уравновешенные. В частности, французские бульдоги нуждаются лишь в минимальных физических нагрузках и являются игривыми, но не спортивными. За исключением того, когда они оповещают хозяев о стуке в дверь, они нечасто лают и хорошо себя ведут. Английские бульдоги также очень мягкие, послушные и ориентированные на людей. Хотя их физические черты, безусловно, отражают их сильную, мужественную натуру, бульдоги не являются агрессивными.

Мастиф

Еще одно потенциально непредсказуемое дополнение к группе спокойных пород собак – мастифы – кроткие великаны, которых описывают как достойных, хорошо воспитанных и готовых выполнять инструкции. Они не являются безосновательно агрессивными, но их вывели, чтобы защищать семью, если они чувствуют угрозу.

Интересные вещи о собаках

Количество владельцев собак за последние годы стремительно возросло. Существует 221 порода на выбор. Если нужна собака, которая будет бесстрашно защищать владельца и его семью от опасности, есть несколько отважных пород, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Если вы думаете завести собаку, то перед вами стоит сложный выбор из более 200 пород. Однако, если вы хотите хорошего компаньона, который постоянно будет с вами, есть определенная категория животных, которые идеально подойдут.

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