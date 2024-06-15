Если нужна отважная собака, есть несколько пород, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Количество владельцев собак за последние годы стремительно выросло. Существует 221 порода на выбор. Если нужна собака, которая будет бесстрашно защищать владельца и его семью от опасности, есть несколько отважных пород, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, пишет The Scotsman.

Издание приводит перечень 10 самых отважных пород собак:

Ротвейлер

Ротвейлеры очень осторожны и ничего не боятся. Эту породу часто неправильно понимают. Они не являются слишком агрессивными при обычных обстоятельствах и могут стать нежными домашними любимцами.

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Немецкая овчарка

Самые храбрые из всех пород собак, независимо от того, ищут ли они взрывчатку или контролируют толпу для полиции. Как домашний любимец, они с радостью поставят свою жизнь на карту, чтобы обеспечить безопасность владельца.

Канарский дог

Ласковая и послушная, когда отдыхает со своим хозяином. Однако собака этой породы становится совсем другой, когда ей угрожает опасность. Канарский дог настороженно относится к незнакомцам и может быть агрессивным, поэтому его лучше избегать, если вы ищете домашнего любимца.

Бульмастиф

Изначально бульмастиф использовался егерями для борьбы с браконьерами, но сохранил бесстрашный инстинкт бороться с теми, кто наносит вред. При условии надлежащей социализации и дрессировки они также могут стать ласковыми домашними любимцами.

Бурбуль

Также известен как южноафриканский мастиф. Бурбуль использовался в родной Южной Африке для охраны приусадебных участков. Это одна из самых сильных пород собак, которая ничего не боится.

Фландрский бувье

Используемые как военные собаки в родной Бельгии, фландрские бувье очень волевые и поэтому могут быть сложными в дрессировке. Эта же черта делает их яростными защитниками, которые готовы отдать все, чтобы обезопасить своих хозяев.

Доберман

Доберман (или доберман-пинчер) сочетает в себе силу, ум и бесстрашие, что делает его одной из лучших охранных собак. Они также очень чувствительны к звукам и от природы подозрительны к незнакомцам, поэтому являются отличными сторожевыми собаками.

Акита

Акита была выведена для охраны королевских и дворянских домов в феодальной Японии. Сегодня они все еще известны тем, что никогда не отступают перед чем-то или кем-то, кто представляет угрозу для их семьи.

Бельгийский малинуа

Еще одна порода овчарок, которую часто используют полицейские и военные. Бельгийский малинуа – одна из старейших европейских пород.

Большая пиренейская горная собака

Большие пиренейские горные собаки настолько храбрые, что исторически их использовали для защиты скота от свирепых волков. Сейчас они все чаще становятся домашними любимцами и особенно хорошо ладят с детьми.

Интересные новости о животных

Средняя продолжительность жизни собаки составляет всего 10-13 лет. Однако некоторые породы живут значительно дольше других. Согласно Книге рекордов Гиннеса, есть 11 пород-рекордсменов, которые прожили дольше всех.

Большая собака, названная в честь персонажа Маколея Калкина из фильма "Один дома", была коронована Книгой рекордов Гиннеса как самая высокая собака в мире.

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