Такие собаки волнуются и страдают, когда их хозяина нет рядом.

Если вы думаете завести собаку, то перед вами стоит сложный выбор из более 200 пород. Тем не менее, если вы хотите хорошего компаньона, который постоянно будет с вами, есть определенная категория животных, которые идеально подойдут.

Портал The Scotsman назвал 10 пород собак, которые любят проводить время с хозяином и страдают от одиночества.

1. Гаванский бишон. Кинологи рассказывают, что бишоныбольше всего стремятся общаться с людьми и оставить эту собаку в одиночестве на длительное время равносильно катастрофе.

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2. Бордер-колли. Это одна из самых активных пород собак, которую часто привлекают к выпасу овец вместе с людьми. Их высокий уровень энергии и интеллекта означают, что они требуют огромного количества внимания, и регулярное отсутствие компании очень быстро приведет их к тревоге.

3. Кокер-спаниель. Это любящий семейный любимец, но такая порода особенно подвержена тревоге при разлуке, если все члены их семьи покидают дом одновременно.

4. Венгерская выжла. Такую породу часто называют "собаками на липучке", ведь они так сильно любят своего хозяина, что почти не отходят от него. Они ненавидят оставаться наедине даже на короткое время.

5. Золотистый ретривер. Такие собаки тоже очень стрессуют от одиночества. Если у вас есть пес такой породы и он вдруг начнет лаять и все грызть, возможно, вам придется проводить с ним больше времени.

6. Австралийская овчарка Отсутствие активности и компании, как правило, заставляет эту породу скучать и тревожиться.

7. Далматинец. Этих собак нельзя оставлять наедине больше чем на два часа. Почти всегда, когда они страдают от одиночества, они грызут и уничтожают все, что попадется им на пути.

8. Немецкая овчарка. Несмотря на то, что немецких овчарок привыкли считать служебными собаками, их связь с хозяином удивительно крепкая и чувствительная. Если вы мало времени гуляете с такой собакой, это ее очень расстроит и смутит.

9. Чихуахуа. Эти собаки идеальны для тех, кто живет в квартире, но они очень ненавидят, когда их оставляют в одиночестве. Такая порода собак может стать агрессивной и пассивной, если ее надолго оставлять одну.

10. Бишон фризе. Такие собаки склонны строить быструю и прочную связь с одним конкретным человеком. Они чувствуют себя самыми счастливыми на коленях своего хозяина, а длительная разлука может вызвать у них стресс и грусть.

Ранее УНИАН сообщал, собаки каких пород отличаются блестящим интеллектом. Эти животные обладают всеми необходимыми качествами, чтобы быстро учиться и выполнять команды своего хозяина.