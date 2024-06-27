Когда вы собираетесь в путешествие, не лишним будет ознакомиться с обычаями и законами выбранной страны, иначе можно попасть в крайне неприятную ситуацию.

Многие туристы предпочитают отдыхать в Малайзии и это не просто так - красивая страна с приятным климатом и богатой историей. При этом не стоит забывать, что у каждой страны свои обычаи, законы и правила, незнание которых не освобождает от ответственности, а ведь дело может дойти даже до тюрьмы.

УНИАН разбирался, почему одежда желтого цвета запрещена в Малайзии.

Что нельзя делать в Малайзии

Список запретов, которые действуют в этой стране, не очень велик, но может удивить. К примеру, нельзя показывать на что-либо или кого-либо указательным пальцем. Этим жестом можно очень сильно оскорбить.

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Что еще запрещено:

обсуждать религию, национальность, политику;

кормить диких животных;

приносить дуриан в любое помещение;

гладить детей по голове, ведь это священное место на теле человека, где живет душа;

входить в обуви в храм, мечеть или в дом;

целоваться или обниматься на людях;

нарушать закон;

носить сумку со стороны дороги - ее могут сорвать.

Кроме того, есть несколько правил относительно одежды. Это мусульманская страна, поэтому любая откровенная одежда не приветствуется.

Можно ли носить желтую одежду

Одежда желтого цвета в этой стране под запретом. В феврале 2016 года Верховный суд страны поддержал указ правительства и объявил желтые футболки и рубашки угрозой нацбезопасности. Дело в том, что в последние дни августа 2015 года в Куала-Лумпуре - столицы Малайзии - стартовали многотысячные митинги.

Протестующие требовали отставки тогдашнего премьер-министра Наджиба Разаки, которого заподозрили в коррупции. При этом митингующие были одеты в желтые футболки с надписью Bersih 4, что переводится как "чистый". Организатором протестов стала пропагандистская группа Bersih 2.0.

Таким образом, за желтую одежду придется заплатить 1185 долларов штрафа (чуть больше 48 тысяч гривен). Кроме того, были случаи, когда полиция задерживала людей в желтых футболках на короткий срок.

В чем можно ходить в Малайзии

Если мужская и женская одежда желтого цвета под запретом, и нельзя надевать слишком открытые наряды, то в чем же ходить в Малайзии? Все не так страшно, как могло бы показаться на первый взгляд.

В обычной жизни малазийцы относительно терпимо относятся к открытой одежде, но все же стоит быть скромнее. Особое внимание к наряду необходимо уделить, если планируете визит в храм или мечеть.

В этом случае женщинам рекомендуется надевать длинные юбки, широкие брюки или длинные платья - свободную одежду, которая прикрывает плечи и ноги. Кроме того, в мечети нужно покрыть голову платком. Часто при входе в святое место туристы могут взять специальную накидку, которую возвращают на выходе.

Ранее УНИАН писал, почему в Сингапуре нельзя жевать жвачку.

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