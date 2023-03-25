Студент пришел получать диплом в образе украинского президента.

В Японии студент Киотского университета пришел на вручение дипломов в образе президента Украины Владимира Зеленского. Для этого он несколько месяцев отращивал бороду.

Как сообщает YTV news, этот университет хорошо известен тем, что позволяет выпускникам приходить на церемонию вручения дипломов в любой одежде. Так студенты продолжают традицию ношения нестандартных костюмов.

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По словам выпускника, он хотел одеться как Зеленский из-за репутации "самого мужественного мужчины". Он специально начал отращивать бороду еще в декабре, чтобы быть похожим на украинского президента.

Война в Украине: позиция Японии

Япония – одна из многих стран мира, которая осудила российское вторжение в Украину. Кроме того, она также вводит санкционные ограничения против РФ.

Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида с неожиданным визитом прибыл в Киев. Во время совместной с Владимиром Зеленским конференции он заявил, что Япония выделит на поставку нелетального вооружения для Украины десятки миллионов долларов.

Кроме того, японские парламентарии из собственных зарплат собрали Украине помощь на 1,2 млн долларов. За эти деньги приобрели пикапы и два контейнера "полезной продукции" для Вооруженных сил.

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