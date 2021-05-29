Болгарское Министерство обороны расследует произошедшее на масштабных учениях в Пловдивской области, где американские военные ворвались в местный производственный цех - как утверждается, по ошибке.
Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".
11 мая семеро солдат взяли штурмом мастерскую в селе Чешнегирово. По словам владельцев, военные были американцами, говорили на английском. Они наставили на рабочих оружие, однако затем поняли, что ошиблись, и покинули здание.
Владельцы говорили, что подали жалобу в военную полицию, но ответа не получили.
Читайте такжеВ Канаде военных во время учений тайно угощали сладостями с наркотикамиПозже министр обороны Болгарии Георгий Панайотов принес извинения находившимся в мастерской гражданам и владельцу, а также пообещал компенсацию материального ущерба, если такой был нанесен.
По его словам, военные союзников вышли за периметр учений и оказались на территории предприятия, однако не применяли насилие и ушли.
Посольство США также извинилось за инцидент, сказав, что это были солдаты 173-й воздушно-десантной бригады.
"Мы искренне приносим свои извинения компании и сотрудникам в здании", - заявили в ведомстве.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Застрял снаряд: Зеленский приехал посмотреть на работу Javelin, но тот не сработал (видео)
- Передал "заряд энергии" от Лукашенко: в Беларуси полковник армии провел смехотворную церемонию (видео)
- В Чехии мужчина добровольно сдал полиции розовый танк и артиллерийскую установку
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram