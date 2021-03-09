Панкейки – это американские пышные блины. Они высокие, воздушные и пористые, а готовятся на абсолютно сухой сковороде и поэтому получаются абсолютно не жирными.
Во время подачи к столу панкейки обычно выкладываются один на другой и поливаются сиропом, например, ягодным, кленовым, шоколадным. По желанию можно также подавать с вареньем, медом, сгущенкой.
Пышные панкейки на молоке
- Мука пшеничная - 1 + 2/3 ст.
- Молоко - 240 мл
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Сахар - 2,5 ст. л.
- Разрыхлитель теста - 2 ч. л. без горки
- Ванилин
Яйца немного взбить с сахаром венчиком. Влить теплое молоко, хорошо перемешать.
Читайте такжеПышные и румяные оладьи: как приготовить нежные вкусностиВсыпать просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Хорошо перемешать венчиком – тесто должно похожим на средней густоты сметану.
Разогреть сковороду. Никакого масла не нужно добавлять.
На середину сковороды выкладывать по 2-3 столовые ложки теста, разровнять и сформировать блин. Жарить на небольшом огне, пока не появятся пузырьки на тесте. Перевернуть блин на другой бок и жарить также около минуты.
Панкейки складывать стопкой, тогда они будут теплые во время подачи на стол. Подавать к столу с вареньем, медом, сиропом или сгущенкой.
Банановые панкейки
- Мука пшеничная - 1,5 ст.
- Молоко - 320 мл
- Банан (большой) - 1 шт.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Разрыхлитель - 2 ч. л.
- Соль - щепотка
- Сахар - 1 ст. л.
- Масло сливочное - 30 г
Банан должен быть спелым и мягким. Размять его вилкой. Растопить сливочное масло, а яйца смешать с сахаром и солью.
Соединить все три смеси с молоком, размешать.
Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Хорошо все перемешать, чтобы не было комочков.
Выложить тесто на сухую раскаленную сковороду. Когда на поверхности появятся пузырьки, перевернуть панкейк и жарить с другой стороны.
Подавать банановые панкейки со сметаной, йогуртом, фруктами, медом, вареньем.
Шоколадные панкейки
- Мука - 1 ст.
- Молоко - 200 мл
- Какао-порошок - 2 ст. л.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 3 ст. л.
- Сливочное масло - 50 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Шоколад - 40 г
Шоколад растопить со сливочным маслом.
Читайте такжеНежные блинчики с начинкой: лучшие рецепты вкусного блюдаСмешать в емкости муку, сахар, какао, разрыхлитель и щепотку соли. Хорошо все перемешать.
Вбить 2 яйца. Далее следует небольшими порциями вливать молоко. Хорошо размешать.
В конце добавить растопленный шоколад со сливочным маслом.
Жарить панкейки на сухой сковороде на среднем огне по несколько минут с каждой стороны. Подавать шоколадные панкейки с вареньем, сгущенкой, мороженым, фруктами и ягодами.
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