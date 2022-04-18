С начала войны в Украине русские солдаты стали посмешищем.

Российские оккупанты, которые вторглись в Украину 24 февраля, уже давно стали посмешищем. В сети активно обсуждают их непутевый внешний вид. А после историй о том, как они воруют алкоголь у местных жителей и напиваются до потери сознания оккупанты и вовсе стали героями разных мемов.

Пользователи одного из крупнейших сайтов для профессиональных художников в сфере digital media ArtStation показали, как на самом деле выглядит русский солдат.

Иллюстраторы изобразили русского солдата в военной форме с буквой Z. Также они добавили ему рыло свиньи. Кроме того, в одной руке оккупант держит автомат, а в другой - огромный пакет. На плечах у него кондиционер, который он украл в одном из украинских домов.

Напомним, ранее пленный оккупант "Чмоня" стал новым интернет-мемом.

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