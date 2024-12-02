Исследователи сначала применяли мыло, но спирт оказался более "экологичным".

В робототехнической отрасли все очень стремительно развивается, ученые практически каждую неделю разрабатывают новые виды ботов. А сейчас они сделали то, чего, наверняка, никто не ожидал. Исследователи из Гарвардского университета изучили новый способ питания роботов. Они разработали крошечных роботов, которые могут выполнять промышленные задачи, используя тот же метод для плавания, как и жуки на прудах.

Джексон Уилт из Гарвардского университета и его коллеги напечатали на 3D-принтере круглые пластиковые шайбы диаметром около сантиметра, чтобы использовать эффект Марангони в роботах, пишет Interesting Engineering.

Однако самое интересное в них то, что внутри каждой из таких капсул была воздушная камера для плавучести и крошечный топливный бак, содержащий спирт, который имеет более низкое поверхностное натяжение, чем вода, в концентрации от 10 до 50 процентов.

Спирт постепенно вытекает из шайбы, продвигая ее по поверхности воды, сообщает New Scientist.

Команда использовала спирт в качестве топлива, поскольку он лучше, чем мыло, которое загрязняет воду. Кроме того, алкоголь испаряется, не портя эффект Марангони. Исследователи заявили, что получили лучшие результаты, используя более крепкий алкоголь.

Они получили слабую тягу при использовании пива и более сильную - при использовании водки и абсента.

На пике скорости роботы двигались со скоростью 6 сантиметров в секунду.

Другие новости о создании роботов

Ранее УНИАН сообщал, что с помощью био-вдохновленной системы управления для робота, похожего на плезиозавра, ученым удалось реконструировать стиль плавания древнего существа.

Кроме того, США уже завершила разработку комплекса робототехники, который отправится в космос и будет ремонтировать спутники прямо на орбите.

"На самом деле, ожидаемые возможности являются потенциально революционными как для национальной безопасности, так и для гражданских применений", - сказал Брюс Денли, директор NRL.

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