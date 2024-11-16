Комплекс сможет проработать на геосинхронной орбите примерно в 35 405 км над Землей.

Исследовательская лаборатория военно-морских сил США (NRL) завершила разработку комплекса робототехники, пригодного для космических полетов. Согласно замыслу, он сможет работать и ремонтировать спутники на орбите Земли.

Как пишет Interesting Engineering, разработка напоминает две огромные роботизированные руки. Ожидается, что это уменьшит потери для спутниковых операторов и даст новые возможности, которые превышают нынешние.

"На самом деле, ожидаемые возможности являются потенциально революционными как для национальной безопасности, так и для гражданских применений", - сказал Брюс Денли, директор NRL.

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Как отмечается, комплекс сможет работать на геосинхронной орбите примерно в 35 405 км над Землей. Спутники, которые там размещены, играют важную роль в военных операциях, государственных службах, мониторинге погоды, связи, наблюдении Земли и национальной безопасности.

За годы пребывания на орбите эти объекты накапливают многочисленные проблемы - истощение топлива, деградацию электронных компонентов. Разработка, испытания и запуск нового или заменяемого спутника занимает годы и требует значительных ресурсов.

Чтобы смягчить эти проблемы, спутники начали проектировать с резервными системами и избыточным топливом. Однако это увеличивает их сложность, вес и стоимость.

Ремонт и дозаправка спутников на орбите позволит уменьшить эти расходы и продлить срок их действия,

"Военные регулярно ремонтируют самолеты, танки, корабли и грузовики, которые ломаются. Мы обновляем самолеты и корабли новейшими радарами, компьютерами и двигателями... Спутники - это единственное дорогостоящее оборудование, которое мы покупаем, и которое нельзя отремонтировать или обновить после того, как они уже в поле, и это стоит денег налогоплательщиков", - сказал Глен Хеншоу, доктор философии, старший научный сотрудник отдела робототехники и автономных систем NRL.

Сейчас роботизированный комплекс уже прошел суровые испытания, в частности, термовакуумные. Жесткие космические условия, включая радиацию, экстремальные температуры и вакуум, могут со временем повредить его.

Были проверены все компоненты полезной нагрузки, включая авионику, камеры и освещение. Кроме того, инженеры протестировали каждую из двух роботизированных рук, включая их развертывание из пусковых шлюзов, процедуры калибровки и функции смены инструментов.

"Недавнее завершение термовакуумных испытаний знаменует собой важную веху на пути к достижению цели программы по демонстрации робототехнических возможностей обслуживания на орбите в ближайшем будущем", - сказал Денли в пресс-релизе.

После развертывания на орбите комплекс будет пристыковываться к спутникам на геостационарной орбите и выполнять различные задачи по обслуживанию. Ожидается, что его запустят в 2026 году.

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Как сообщал УНИАН, NASA собирается запустить новый космический телескоп, который может видеть в 100 раз больше, чем космический телескоп Хаббл, и может помочь ученым разработать технологию для обнаружения инопланетных миров.

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