На данный момент парализованные пациенты с вживленным в мозг чипом Neuralink могут управлять компьютером и даже играть в игры.

Компания Neuralink Илона Маска, занимающийся созданием имплантов нового поколения, заявила, что начинает тестирование технологии, которая позволит парализованным людям управлять роботизированной рукой "силой мысли". Об этом пишет Digital Trends.

Проект существует под кодовым названием Convoy – сейчас он находится на ранних этапах исследования, хотя уже проходит первые испытания на людях. Тем не менее для запуска устройства в производство понадобятся несколько лет.

Нейрочип Neuralink уже имплантирован в мозг не менее двух людей. Он позволяет пациентам управлять компьютером и даже играть в игры силой мысли. Первому пациенту вживили чип в январе этого года, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд" для управления роботами.

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А вместе с Convoy они смогут еще и контактировать с окружающим миром – с помощью роботизированной руки можно частично вернуть человеку утраченные способности к физическому взаимодействию.

В Neuralink говорят, что данные исследования – это важный первый шаг на пути к восстановлению не только цифровой, но еще и физической свободы.

В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать зрение, и даже заставить мозг работать эффективнее.

А уже в 2025 году может состояться выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, он заменит большую часть рутинной человеческой работы. При этом Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

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